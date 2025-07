“Accordo raggiunto”, il colpo in attacco è più vicino: sarà l’ennesimo rinforzo per Conte!

Il Napoli continua ad essere protagonista del mercato. Nelle ultime ore, è stato raggiunto un nuovo accordo per un noto calciatore.

Il Napoli, oltre a vincere sul terreno da gioco, è desideroso di trionfare anche nel calciomercato. Ad oggi, infatti, il club azzurro è senza dubbio il più attivo su questo fronte. I nuovi colpi sono dietro l’angolo, motivo per il quale diversi calciatori potrebbero approdare alla Corte del Vesuvio. Nelle ultimissime ore, sarebbe stato raggiunto un altro accordo per un noto giocatore che è da tempo nel mirino del DS Manna.

Ndoye si avvicina al Napoli: c’è l’accordo con il suo entourage

Dan Ndoye è sempre più vicino al Napoli. Il calciatore del Bologna è da tempo nel mirino del DS Manna, il quale starebbe spingendo per portarlo in azzurro. La chiusura dell’affare è dietro l’angolo, vista anche la volontà del calciatore che è desideroso di unirsi al club azzurro.

Come riportato da “Il Corriere della Sera” da tempo proseguono i contatti tra calciatore e società, con il Napoli pronto ad assecondare le sue richieste. In realtà, nelle ultime ore, sarebbe emersa una novità importantissima. Secondo il quotidiano, sarebbe stato raggiunto un accordo tra l’agente dello svizzero e la società azzurra. Ciò sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, aprendo sempre più la strada verso un passaggio al Napoli.

Ora, però, c’è da lavorare sull’intesa con il Bologna. Il club emiliano, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di svendere l’esterno svizzero. Infatti, dopo l’ottima stagione in Serie A e non solo, Dan Ndoye vale (secondo gli emiliani) almeno 45 milioni di euro. La cifra è molto alta, in quanto il 15% della vendita andrà girata al Basilea (vecchio club di Ndoye).

Ndoye al Napoli: come cambia la squadra di Conte

Il Napoli è pronto ad accogliere Dan Ndoye. Il club azzurro, segue da tempo il calciatore, vista la necessità di rinforzare l’attacco. Non a caso, Antonio Conte avrebbe chiesto ben due rinforzi sugli esterni. Il primo sarà Noa Lang, ormai ad un passo dal club, mentre il secondo colpo porterà il nome dell’esterno di proprietà del Bologna (almeno per ora).

Dan Ndoye porterà al club azzurro caratteristiche importanti. Infatti, l’esterno svizzero gode di abilità importantissime nell’uno contro uno, le quali gli permettono di creare azioni pericolose nell’area avversaria. Tali doti, ovviamente, faranno felice Antonio Conte che avrà a disposizione nuove alternative a gara in corso e non solo.