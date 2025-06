De Laurentiis spiazza tutti: “Cedere il Napoli? Se mi offrissero 2 miliardi e mezzo risponderei…”

Il presidente del Napoli ha rilasciato una dichiarazione che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori: il commento legato all’eventuale cessione del club partenopeo

Un Aurelio De Laurentiis scatenato quello che lo ha visto protagonista nel corso della presentazione dei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro. Il primo raduno in Trentino è previsto dal 17 al 27 luglio, mentre il secondo in Abruzzo dal 30 luglio al 14 agosto. Pochi giorni dopo comincerà la stagione del Napoli con la prima giornata di campionato.

Nel corso della conferenza stampa da Palazzo Petrucci, il patron degli azzurri ha affrontato numerosi temi. Tra questi si è soffermato anche sul colpo Kevin De Bruyne, sottolineando come il belga non sarà neanche il nome più importante che vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione. Ma il mercato è stato solamente un tema di contorno nel pomeriggio, con un focus importante anche sull’extra campo.

De Laurentiis e la cessione del Napoli: la risposta del presidente spiazza

Tra le domande poste durante la conferenza, anche quella legata alla crescita del brand Napoli. Il club, oggi, ha superato il valore di 1 miliardo di euro, sfiorando la top 15 al mondo. Una notizia che non ha particolarmente spiazzato il presidente, consapevole che solamente 7 anni fa era stata fatta una proposta da 900 milioni di dollari per acquistare la società. Proposta respinta al mittente.

A distanza di quasi 10 anni, nulla è cambiato per il patron De Laurentiis. Dopo 2 scudetti, anzi, la sua intenzione è quella di rimanere ancorato al club ancora a lungo.

“Anche se mi offrissero due miliardi e mezzo per il Napoli, non lo venderei. Il calcio Napoli si identifica con la napoletanità, con un’idea. Fintanto che quest’idea la possiamo rappresentare, noi andremo avanti”.

Una conferma importante da parte del presidente, che ha bene in mente il futuro del Napoli. La voglia è quella di crescere ancora e di non lasciare la società in mano a nessun altro, se non eventualmente ai suoi figli in futuro. Con queste premesse e con quelle di spese da oltre “300 milioni di euro” tra acquisti e stipendi, ci si prepara a un’estate caldissima per i tifosi partenopei.