Napoli, ufficiali le date del ritiro di Castel Di Sangro: tre amichevoli previste

Ufficiali le date del prossimo ritiro del Napoli in Abruzzo, tre amichevoli in programma.

Il Napoli si prepara alla prossima stagione con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto nel corso di questi mesi. E se da un lato le voci relative al futuro di Antonio Conte tengono vive le pagine dei quotidiani, dall’altro la società sta lavorando attivamente alla preparazione.

Ed è per questo motivo che è stato annunciato il ritiro di Castel Di Sangro, dopo ovviamente quello di Dimaro.

Il Napoli torna a Castel Di Sangro per il ritiro estivo. Ad annunciarlo i canali ufficiali del club azzurro che, attraverso un comunicato, hanno anche ufficializzato le date.

Napoli, le date del ritiro e le amichevoli

Gli azzurri andranno in Abruzzo dal 30 luglio al 14 agosto 2025 per un ritiro certamente entusiasmante visto lo scudetto appena conquistato.

Come si legge sul comunicato sarà ancora una volta lo stadio Teofilo Patini ad ospitare le sedute di allenamento del Napoli, che sarà impegnato anche in tre amichevoli importanti.

Ancora in via di definizione, il Napoli affronterà tre squadre di caratura internazionale, come riportato sulla comunicazione ufficiale del club azzurro.