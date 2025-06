LIVE – De Laurentiis: “Napoli sul mercato, prima di un mese non sapremo nulla”

Da Palazzo Petrucci, Aurelio De Laurentiis presenta i due ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro: segui la diretta testuale

Il Napoli programma la sua calda estate, tra colpi di mercato e soprattutto la preparazione alla nuova stagione e il ritorno in Champions League. Confermato Antonio Conte, sono confermati anche i due ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro, ormai tappe fisse per la squadra azzurra.

Il primo raduno in Trentino è previsto dal 17 al 27 luglio, mentre il secondo in Abruzzo dal 30 luglio al 14 agosto. Pochi giorni dopo comincerà la stagione del Napoli con la prima giornata di campionato. In queste date tra Dimaro e Castel di Sangro sono previste amichevoli.

In sala sono presenti Marco Panciera (sindaco di Dimaro-Folgarida), Luciano Rizzi (APT Trentino), Maurizio Fugatti (Presidente del Trentino), Angelo Caruso (Sindaco di Castel di Sangro), Marco Marsilio (Presidente dell’Abruzzo).

De Laurentiis prende la parola: “La grande capacità di Antonio Conte è stata quella di far fronte a tutti gli incidenti e quest’anno sono capitati. E il mister è stato sempre all’altezza della situazione, riuscendo a risolvere ogni problema. Merito ad Antonio Conte se siamo arrivati in fondo e abbiamo vinto uno Scudetto. Qualcuno diceva che quest’anno i club erano deboli. FALSO! Falsissimo. È stato un campionato bello, c’era un Bologna forte, una Lazio molto forte, una Roma che da quando è arrivato Ranieri ha fatto un campionato a sé stante. Il punteggio non vuol dire nulla. Noi siamo arrivati a 91 punti e non abbiamo vinto”

La critica di Aurelio De Laurentiis: “Le istituzioni non si sono rese conto che il calcio è in crisi. Se la Gran Bretagna che ha il calcio più ricco del Mondo e perde 750 milioni di sterline ogni anno, c’è qualcosa che non funziona. Se DAZN abbandona la Ligue 1, se abbiamo dei campionati dove la prima vince sempre di 15-20 punti sulla seconda, c’è qualcosa che non funziona. Io dico da tanto che gli Stati Generali del calcio andrebbero aperti per chiarire a noi stessi che non stiamo lì per fare il teatrino per altri”

La raccomandazione di De Laurentiis ai giornalisti: “Non fatemi domande sul mercato, non mi fate ‘incazzare’, perché qui dobbiamo fare un assist al Trentino e all’Abruzzo. Siamo l’unico club a non andare in Australia, in Cina e che riesce a portare centinaia di migliaia di tifosi dalla Germania, dalla Svizzera, dal Nord Italia, fino a Castel di Sangro. Stiamo sul mercato, prima di un mese non ne saremo nulla. Leggo che abbiamo comprato 70 giocatori, io mi faccio tante risate”

Maurizio Fugatti: “Quest’anno ci saranno novità sulle strutture che metteremo a disposizione per il Napoli. Stiamo organizzando per ogni sera uno spettacolo per i tifosi, con film da proiettare a Dimaro. Poi il presidente sceglierà i film. Ci sarà sicuramente la serata con la squadra”

Interviene Aurelio De Laurentiis: “Quindi anche Marsilio dovrà investire nel cinema. Abbiamo tanti film da far vedere. Ci sarà un bellissimo film, ci sarà quello che canta. Anche perché i giornalisti vanno intrattenuti. Dite alla Meloni di investire un po’ nel cinema. In Trentino vorrei che i giornalisti giocassero una partita con lo staff del calcio Napoli. L’andata in Trentino, il ritorno a Castel di Sangro. Io farò l’arbitro”