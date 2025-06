“Non è il più importante”, rivelazione esplosiva su De Bruyne

Clamorosa rivelazione esplosiva di Aurelio De Laurentiis sull’acquisto ormai certo di Kevin De Bruyne, le sue parole lasciano ansia nei tifosi

Il Napoli, stando agli ultimi aggiornamenti di mercato, ha praticamente chiuso l’affare che porta Kevin De Bruyne all’ombra del Vesuvio. Si è solo in attesa dell’ufficialità, che arriverà solo dopo le visite mediche che il calciatore effettuerà al rientro dagli impegni nazionali con il Belgio.

A parlare della situazione in atto con l’oramai ex calciatore del Manchester City, è stato Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, durante la conferenza stampa di presentazioni ai due ritiri estivi 2025 – Dimaro e Castel di Sangro – ha dichiarato diverse novità interessanti.

De Bruyne-Napoli, arriva la risposta di De Laurentiis: le sue parole

De Laurentiis sta facendo molto parlare di sé a seguito della conferenza stampa dei ritiri che ospiteranno il Napoli durante quest’estate. Il presidente ha parlato anche di De Bruyne e della sua importanza a livello mondiale.

“L’operazione De Bruyne è nata tre mesi fa, non ora e non è nemmeno la più importante fatta da me in questi anni“ – dice De Laurentiis.

Il presidente del Napoli ha poi dichiarato di come si tratti di un’affare limitato, per via dell’età del calciatore:

“Lui è un fuoriclasse, ma con una certa età. De Bruyne è un tassello che verrà messo in una rosa che sarà potenziata per via degli impegni nelle prossime 4 competizioni: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Ci saranno parecchie aggiunte e vogliamo lavorare bene” – afferma ai microfoni.

A breve, tra poche settimane, De Bruyne diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Napoli ed è pronto a lasciare la sua impronta anche in Serie A.