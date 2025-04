Ritiro Napoli 2025, c’è l’annuncio UFFICIALE su Dimaro: svelate le date

Il ritiro del Napoli a Dimaro nel 2024 inizia il 17 luglio e si conclude il 27 luglio. Fin da subito, così come sottolineato dalla società, ci sarà la possibilità di vedere fin da subito all’opera quasi tutti i big, visto che non sono previste competizioni quali Mondiali o Europei.

Quali sono le strutture sportive utilizzate durante il ritiro?





Durante il ritiro a Dimaro, il Napoli utilizzerà strutture sportive all’avanguardia per garantire condizioni ottimali agli allenamenti, in una località che negli anni si è migliorata sempre di più per assecondare le esigenze di un club di livello come quello partenopeo, come la stessa SKI.IT Arena. Il campo di allenamento principale si trova nella frazione di Carciato, a pochi metri dalle piazze principali cittadine, tutto raggiungibile a piedi o in bicicletta.