Futuro Conte, ultim’ora da Gianluca Di Marzio: sta succedendo in questi minuti!

Ultim’ora importantissima da Gianluca Di Marzio riguardo il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: sta succedendo ora!

Il Napoli ha festeggiato alla grandissima le vittoria del suo quarto Scudetto e ieri lo ha fatto attraverso uno stupendo abbraccio alla città nella sfilata dei bus scoperti sul lungomare. Ma ora è già tempo di pensare al futuro e il tema è uno solo: Antonio Conte resterà a Napoli o dirà addio? Non sembra ancora detta l’ultima parola, ma le notizie che arrivano non sono confortati, comprese alcune parole pronunciate ieri dal presidente De Laurentiis che avevano l’aria di un “saluto”. Arrivano in questi minuti ulteriori importanti aggiornamenti.

Meeting per il futuro di Conte a Roma: l’aggiornamento

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, si sta svolgendo in questi minuti a Roma un meeting decisivo per il futuro di Conte. Presenti a quest’ultimo, sono l’allenatore stesso, il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e l’amministratore delegato Chiavelli. Sede di questo meeting è l’abitazione romana del patron azzurro.

L’incontro, come conferma lo stesso Di Marzio, potrebbe essere davvero decisivo per il futuro della panchina azzurra e per la programmazione della prossima stagione. In questa giornata potremmo forse davvero già avere un verdetto in merito al futuro allenatore del Napoli.

La presenza, infatti, di davvero tutte le parti in causa a questo incontro sembra dargli una natura risolutiva, in un senso o nell’altro, di tutta la vicenda riguardante il futuro di Antonio Conte. Staremo a vedere, ma siamo veramente in un momento importantissimo di questa storia.

Conte resta al Napoli o va via? Tutti gli aggiornamenti

Le notizie continuano ad essere frammentarie: alcune voci infatti affermano anche come la festa di ieri possa aver insinuato un dubbio nella testa di Conte, convincendolo a restare a Napoli. La scelta, però, a detta di molti sembra essere quella di un addio al club.

Il nome in pole per sostituirlo nel caso in cui si dovesse andare davvero in questa direzione è quello di Massimiliano Allegri. Non è ancora detta, però, l’ultima parola. La società e anche gli stessi collaboratori di Conte (tra cui Oriali) stanno facendo di tutto per convincere il tecnico a restare a Napoli e quest’oggi avverrà forse uno degli ultimi tentativi o, comunque, uno dei più concreti.