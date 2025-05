ULTIM’ORA- Napoli, l’esito dell’incontro fra Conte e la società: decisione sul futuro

ULTIM’ORA- Emerge l’esito dell’incontro fra la società e Conte a Roma: la prima decisione dell’allenatore del Napoli.

Il futuro di Conte è ora il grande tema di questa settimana. Si attende, infatti, la decisione dell’allenatore del Napoli, fra permanenza e un possibile addio direzione Juventus.

Proprio oggi c’è stato un primo importante passo per definire cosa accadrà per la prossima stagione: c’è stato infatti a Roma, presso la residenza De Laurentiis, un importante incontro in cui erano presenti lo stesso patron azzurro, l’allenatore e anche alcuni dirigenti (il ds Manna, l’ad Chiavelli, il vice-presidente Edo De Laurentiis e il vice ds Sinicropi).

Conte-Napoli, proseguono le riflessioni: l’aggiornamento

L’incontro è terminato in questi minuti, con tutte le parti in caua che hanno man mano abbandonato casa De Laurentiis. Conte se ne è andato in compagnia della moglie Elisabetta, del ds Manna e del vice presidente Edo De Laurentiis. Secondo Sky Sport, le parti hanno voluto prendersi ancora del tempo pe riflettere: non c’è una rottura definitiva, ma i ragionamenti proseguiranno.

Questo quanto riportato a Sky Sport da Massimo Ugolini:

“Le parti si sono prese del tempo per riflettere, hanno discusso ma c’è la volontà di prendere del tempo, di continuare a riflettere sulle esigenze prospettate da Conte e quelle del club. Non c’è ancora una rottura tra il Napoli e Antonio Conte. In questo momento il primo aggiornamento è che continuano le riflessioni”.

Insomma, la giornata di oggi non è ancora quella decisiva: ci si aggiornerà nei prossimi giorni, le riflessioni intanto proseguiranno per tutte parti in causa.

Antonio Conte non si è ancora, quindi, convinto definitivamente in merito ad una permanenza a Napoli. Sicuramente i tifosi speravano che l’esito fosse questo, ma può lasciar ben sperare anche che non ci sia ancora nessuna decisione neanche in senso opposto. Conte sta riflettendo e non sta escludendo affatto la possibilità di continuare il suo ciclo a Napoli.

Dovremo aspettare i prossimi giorni per avere un vero e proprio verdetto relativamente a questa storia, ma nutrire speranza è ragionevole. Il tentativo di trattenere Conte c’è ed è concreto e non è portato avanti solo dalla società, ma anche dallo staff al suo fianco, oltre che dai calciatori che tanto sono rimasti legati a lui dopo questa annata. Insomma, sono ore calde e frenetiche: entro fine settimana, potremo sapere qualcosa in più.