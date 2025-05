Allegri, le cifre dell’accordo con il Napoli: spunta una clausola rescissoria

L’allenatore livornese resta in pole come possibile sostituto di Antonio Conte: emergono le cifre dell’accordo e una presunta clausola rescissoria

Sarà una giornata chiave per il futuro del Napoli. Come vi abbiamo raccontato, dopo l’incontro con il Papa, il presidente De Laurentiis parlerà con Antonio Conte. L’incontro sarà decisivo per capire cosa succederà nella prossima stagione. Il patron vorrebbe trattenere l’allenatore leccese in panchina, ma la volontà del tecnico sembra differente. Il richiamo della Juventus è forte e l’addio sembra più vicino.

Il nome in pole per sostituire Conte è quello di Massimiliano Allegri. Da giorni vi riportiamo maggiori dettagli sul possibile arrivo dell’allenatore livornese in azzurro. Potrebbe toccare a un altro ex Juve, dunque, guidare il Napoli anche nel prossimo campionato. Sarà incaricato di un ruolo complesso: confermarsi ai piani altissimi e provare a bissare il successo di Conte. Lui c’è già riuscito in bianconero.

Allegri allenatore del Napoli: le cifre dell’accordo e la clausola

Le telefonate tra Allegri e De Laurentiis sarebbero iniziate già a febbraio, dopo quel calciomercato invernale che avrebbe fatto innervosire Conte. Il presidente partenopeo si è voluto tutelare da subito, evitando un Garcia bis e anticipando la concorrenza di Milan e Roma, interessate a loro volta al tecnico toscano. Max è convinto e le immagini della festa scudetto lo avrebbero gasato ulteriormente.

Questa mattina, Tuttosport avrebbe riportato anche i dettagli del contratto che dovrebbe firmare Allegri con il Napoli. Secondo il noto quotidiano, si tratterà di un biennale, con l’opzione di un terzo anno, a 6,5 milioni di euro all’anno. All’interno dell’accordo che verrà stipulato, potrebbe essere presente anche una clausola rescissoria da 1 milione a favore del Napoli, nel caso in cui il tecnico decidesse di lasciare prima il club.

Tutto pronto, dunque, o quasi. Per De Laurentiis la priorità resta proseguire con Antonio Conte. Per questo i tempi non saranno brevissimi, ma dopo la giornata odierna si potrà sbloccare un effetto domino che riguarderà anche le altre panchine di Serie A.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi, specialmente in serata, quando anche dal fronte Napoli potranno arrivare indiscrezioni più concrete sull’immediato futuro degli azzurri.