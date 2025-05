“Conte-Juve?”: la risposta di Oriali fa il giro del web

Negli ultimi giorni, nonostante lo scudetto, si è più volte parlato di Conte e un ritorno alla Juventus: Oriali chiarisce in diretta.

Gabriele Oriali, storico dirigente e collaboratore di Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai nel corso della parata Scudetto del Napoli, in un clima di entusiasmo e festa che ha invaso le strade del capoluogo campano.

Il futuro di Conte è ancora in bilico, con le notizie che lo vedono di nuovo alla Juventus per la prossima stagione.

Conte-Juve? Oriali spiazza in diretta!

“Per fortuna è un binomio che funziona, visti i risultati che otteniamo. Quello napoletano è un popolo impagabile, meritano tutto questo. Ci hanno accolto subito con affetto e non potevamo fare altro che ripagarlo. Spero che ci sia ancora la possibilità”.

“Juve? Non so ancora cosa farà il mister, spero si possa continuare qui ancora per altri anni, anche perché mi sono trovato benissimo, come anche la mia famiglia. Se glielo abbiamo detto? Sempre, tutti i giorni”.