L’ex Napoli diventa un caso: quello che sta succedendo è da non credere

L’ex Napoli non si è ambientato bene nella nuova squadra: scoppia il caso dopo l’ennesima esclusione odierna.

Spesso per i calciatori che lasciano il Napoli la carriera calcistica non regala le stesse soddisfazioni. Sono tanti gli esempi: per citarne alcuni dei più recenti basta pensare a Koulibaly, pilastro del Napoli, poi passato al Chelsea e infine trasferitosi in Arabia Saudita, all’Al-Hilal, in un campionato decisamente meno competitivo rispetto a Premier e Serie A.

Anche Lorenzo Insigne, tra i grandi ex ancora in attività, non sta incidendo più di tanti in MLS con il Toronto. La scorsa stagione il club canadese è arrivato ultimo, quest’anno, anche grazie ad un incremento del rendimento dell’ex capitano del Napoli, la posizione in classifica è migliorata, ora il Toronto è in zona play-off.

Tra i più recenti trasferimenti azzurri c’è invece quello di Kim Minjae al Bayern Monaco. I bavaresi stanno vivendo una delle stagioni peggiori degli ultimi anni e l’ex Napoli ha ovviamente risentito dello scarso rendimento dell’intera squadra. Assieme a lui in Germania, stavolta al Lipsia però, si è trasferito anche un altro protagonista dello scudetto: Eljif Elmas.

Elmas, stagione difficile con il Lipsia: altra esclusione in Bundesliga

Quest’oggi il Lipsia di mister Marco Rose ha vinto un match importantissimo contro il Wolfsburg. Il 3-0 permette ai biancorossi di agganciare a pari punti il Borussia Dortmund in quarta posizione. Tra i marcatori anche Benjamin Sesko, attaccante classe 2003 che interessa anche al Napoli per il post Osimhen.

Ciò che colpisce però è l’ennesima esclusione per Elmas. L’ex centrocampista azzurro è entrato solamente al minuto 86, a match praticamente terminato. Nelle ultime tre partite il macedone ha racimolato poco meno di venti minuti totali in Bundesliga, trend che conferma il fatto che non si ancora entrato a pieno nelle rotazioni di Rose.

Elmas non convince Rose: le statistiche dei primi mesi con il Lipsia

In totale, da gennaio a ad aprile, ha segnato in totale 11 presenze in Bundesliga, ma di queste solo una è da titolare. Tra l’altro nell’unica presenza dal primo minuto è stato sostituito alla fine del primo tempo. Per un totale di 146 minuti, somma davvero esigua se si pensa all’investimento fatto dal club tedesco durante lo scorso calciomercato invernale. Il macedone è infatti costato al club di proprietà di Red Bull una cifra vicina ai 25 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2028.