“I tifosi mi hanno fatto venire la pelle d’oca”, Ngonge da brividi: cos’ha detto sul Napoli

Le dichiarazioni di Cyril Ngonge sul suo arrivo al Napoli, svelato a quale grande attaccante si ispira: si tratta di un brasiliano.

L’attaccante del Napoli, Cyril Ngonge, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della SSC Napoli. Il belga ha parlato delle sue prime impressioni avute dall’arrivo a gennaio in azzurro, ma ha anche rivelato qual è il suo idolo e a chi si ispira. Ecco quanto evidenziato:

Le mie prime impressioni sono state ottime. Il primo gol era arrivato contro la mia ex squadra (il Verona, ndr), poi me l’hanno tolto. Sentire i tifosi urlare il mio nome è stato da pelle d’oca. Una cosa incredibile. Pregi? Il mio istinto. Non penso molto a quello che faccio, lo faccio e basta. Mi ispiro a Neymar. Mi piaceva molto, quando ero più giovane lo seguivo tanto. Quali campionati seguo? Guardo molto la Premier League e l’Eredivise, il calcio olandese, perché giocavo in Olanda.

Per Ngonge l’impatto in azzurro è stato decisamente positivo, il migliore tra gli acquisti del mercato invernale del Napoli. L’auspicio è che possa continuare il percorso di crescita e diventare sempre più importante e decisivo per gli azzurri.