Osimhen, arriva l’elogio dal suo idolo Drogba: che complimento da parte dell’ivoriano

Gol strepitoso di Osimhen contro il Monza: arrivano i complimenti di Drogba

La stagione di Victor Osimhen non è stata ovviamente ai livelli di quella passata, ma come quella di tutta la squadra. Purtroppo il nigeriano è stato spesso fuori per infortunio, e anche l’impegno in Coppa d’Africa con la Nigeria ha fatto perdere diverse partite all’azzurro. Nonostante ciò, Osimhen non ha mai fatto mancare il suo apporto al Napoli. Non ultimo, il gol spettacolare realizzato ieri contro il Monza, in cui il nigeriano si è elevato da terra con uno stacco strepitoso pari a 2,23 metri, per poi concludere in rete di testa. Un gesto che ha suscitato la reazione dell’idolo di Osimhen, Didier Drogba, che si è espresso sul gol ai microfoni di Fox Sports: “Ho visto Victor fare quel gol contro il Monza. Si è fatto male, ho pensato. Io non ci sarei andato su quella palla, è da pazzi. Un gol assurdo!”.

Un gol fantastico quello realizzato da Osimhen, che ha stregato anche il suo idolo Drogba. L’ex attaccante del Chelsea e della Costa d’Avorio in carriera ha realizzato numerosi gol di testa con stacchi importanti. Tra i tanti ricordiamo quello realizzato in finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Nonostante ciò, l’ivoriano è rimasto colpito dal salto incredibile effettuato da Osimhen contro il Monza. L’attaccante del Napoli ha poi fatto preoccupare un po’ tutti per la sua reazione dopo la caduta dall’altezza siderale, ma subito dopo era già pronto per riprendere il gioco. Le qualità di Osimhen sono straordinarie, e col tempo continuano sempre di più a migliorare, creando uno stupore generale. Drogba è rimasto estasiato da codesto gesto tecnico del bomber del Napoli, che però in futuro potrebbe proprio trasferirsi al Chelsea. Chissà se dopo una prodezza simile da parte di Osimhen, Drogba non abbia anche chiamato i dirigenti del Chelsea per convincerli a prenderlo in estate. I discorsi sul mercato saranno al centro delle chiacchiere nei prossimi mesi, mentre ad oggi si continuerà a parlare dei fantastici gesti tecnici di Osimhen.