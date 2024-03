Allarme da Barcellona, c’entrano i tifosi del Napoli: cosa sta succedendo

Spuntano le prime news circa i tifosi del Napoli giunti in quel di Barcellona per l’odierno match. In Spagna è allerta, le ultime notizie.

Il calcio d’inizio di Barcellona-Napoli si avvicina inesorabilmente, con le due compagini che cominciano a scaldare i motori in vista dello start dell’incontro previsto alle odierne ore 21. Un’attesa, questa, vissuta alla grande dai tifosi delle due squadre, sebbene qualche polemica di troppo abbia colpito i supporter azzurri. Durante il proprio soggiorno in Spagna infatti, una particolare fetta di tifosi partenopei è stata raggiunta da news poco piacevoli già a partire dalla vigilia del match. Biglietti sottratti e possibili problemi di ordine pubblico ne hanno quindi fatto da padrone a poche ore dall’inizio dell’incontro. Dalla Spagna è infatti allerta.

Onda azzurra a Barcellona, le ultime sui tifosi del Napoli

Quasi come a voler rispondere al divieto di trasferta imposto in occasione di Inter-Napoli, i tifosi azzurri hanno completamente invaso Barcellona nelle ultime ore antecedenti alla partita. Così come tre settimane fa si videro ampie scie blaugrana spostarsi all’ombra del Vesuvio, è stato questa volta il turno dei partenopei di “invadere” pacificamente il suolo catalano. I primi dati ci vengono quindi forniti dall’odierna edizione de Il Mattino, che narra di napoletani recatisi in Spagna già a partire dalla scorsa domenica e in grado di stanziarsi a piccoli gruppetti nelle varie zone più famose della città, fra cui la Rambla, il porto e il vialone del Passeig de Gracia.

Lo stesso quotidiano ha però messo in allerta i propri lettori narrando di possibili problemi di ordine pubblico. Secondo Il Mattino infatti, il Barcellona avrebbe concesso, nelle ultime settimane, l’acquisto di biglietti nei settori ordinari dello stadio ad alcuni tifosi del Napoli residenti in Spagna. Resosi conto dell’errore, il club avrebbe poi annullato tali tagliandi nella giornata di ieri, porgendo le proprie scuse a tali supporter e restituendo loro i soldi del biglietto, oltre a fornire un regalo da 20€ ciascuno.

Barcellona-Napoli, allerta all’esterno di Montjuic

Una vicenda, questa, che non fa di certo piacere a quella fetta di pubblico partenopeo vistosi sottrarre i tagliandi per l’ingresso. Proprio alla luce di ciò, Il Mattino avvisa quindi in merito a possibili problemi di ordine pubblico. Le Forze dell’Ordine spagnole hanno infatti ricevuto i primi messaggi d‘allerta, dato che non è escluso che alcuni tifosi del Napoli possano recarsi lo stesso sulla collina di Montjuic. L’ansia per eventuali conseguenze cresce, con la speranza che il match odierno sappia regalare tante gioie e pochi dolori sia all’interno che all’esterno dell’impianto.