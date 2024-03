Napoli-Torino, doppia sorpresa di Calzona: le probabili formazioni

Stasera torna il campionato, c’è Napoli-Torino: Calzona valuta due ballottaggi, presto la decisione definitiva.

Alle 20:45 si aprirà la 28esima giornata di Serie A che vedrà protagoniste Napoli e Torino allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita fondamentale per i ragazzi di Francesco Calzona che vorranno dar continuità, sicuramente, alla striscia di risultati utili consecutivi da quando il CT della Slovacchia si è seduto sulla panchina del club azzurro.

Un’ultima spiaggia su cui il Napoli cerca di trovare riparo dopo alcuni segnali non certo rassicuranti: nella giornata di ieri la Roma si è imposta sul Brighton di De Zerbi con un roboante 4-0 che, di conseguenza, aumenta l’autostima dei giallorossi nella corsa ad un posto in Champions League. Il quarto posto, dalla posizione che occupano gli azzurri, dista ben sette lunghezze ma il Napoli deve affrontare la maggior parte degli scontri diretti in casa con Atalanta, Bologna e Roma su tutte.

Calzona, intanto, prepara il match di stasera contro la compagine allenata da Juric e che all’andata ha creato più di qualche difficoltà: sonoro k.o per 3-0 che, su tutti, Mazzocchi ricorderà amaramente per un esordio sporcato da un cartellino rosso. Due ballottaggi, in ottica Barcellona, sono stati messi in evidenza: ecco di chi si tratta.

Sorpresa a centrocampo, pronta rivoluzione in difesa

Il Torino è pronto a compiere il miracolo in quel di Fuorigrotta: vincere contro il Napoli rilancerebbe i granata nella corsa all’Europa, nella speranza di agguantare almeno un posto in Conference League. La squadra anti-Toro dovrebbe essere caratterizzata da una sorpresa a centrocampo e da una parziale rivoluzione in difesa.

In mezzo al campo è molto probabile l’inserimento dal primo minuto di Piotr Zielinski che, fuori dalla lista Uefa, in ottica Barcellona, potrà far rifiatare Hamed Junior Traorè che pian piano sta ritrovando la miglior condizione atletica e mentale dopo aver passato una prima parte di stagione infernale tra panchine al Bournemouth e malaria. Il polacco comporrà il centrocampo a tre con Anguissa e Lobotka.

In difesa, invece, ancora verso l’esclusione Natan, impiegato soltanto per circa 30 minuti contro il Sassuolo. Al brasiliano verrà preferito sicuramente Ostigard ed uno tra Juan Jesus e Rrahmani, se quest’ultimo verrà risparmiato in vista dell’imminente sfida di Champions League. Sulle fasce Di Lorenzo a destra ed Olivera a sinistra, nelle gerarchie avanti a Mario Rui, mentre in porta ci sarà Meret. In attacco confermato il trio Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.