Napoli-Juventus, è ufficiale: la notizia che tutti i tifosi aspettavano di sapere

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la 27^giornata del campionato di Serie A, scelto l’arbitro di Napoli-Juventus.

Il Napoli è tornato a fare il Napoli. La vittoria di Reggio Emilia ha fatto tornare l’entusiasmo tra tutti i tifosi partenopei che adesso si aspettano una conferma. Domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri. Non proprio un momento positivo per i bianconeri che nelle ultime tre partite hanno mostrato qualche piccola incertezza e che adesso sono a -12 punti dal primo posto occupato da un’Inter inarrestabile.

Gli azzurri dovranno riconfermarsi sui livelli mostrati contro il Sassuolo. Francesco Calzona sa che il livello tecnico della partita si alza ma è proprio per questo che servirà una super prestazione. Una vittoria casalinga contro la Juventus regalerebbe alla squadra ancora più morale in vista di una rincorsa ad un posto in zona Champions League.

Chi sarà l’arbitro di Napoli-Juve

Gli azzurri, rientrati in città, si stanno preparando a Castel Volturno in vista del big match di domenica sera. Aver ritrovato un Osimhen tornato dalla coppa d’Africa in splendida forma fa ben sperare. Il nigeriano ha segnato 5 gol in 3 partite da quando è rientrato. I tifosi sperano nei suoi gol per la rincorsa alla Champions. Intanto sono state confermate, attraverso il sito web dell’Aia, le designazioni arbitrali per il match contro i bianconeri. A dirigere la gara sarà Mariani, mentre Irrati sarà al var.

Questa la designazione arbitrale completa per Napoli-Juventus di domenica sera:

Arbitro: Mariani

Assistenti: Passero – Costanzo

IV ufficiale: Colombo

Var: Irrati

Avar: Sozza