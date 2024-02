Osimhen, controlli immediati al rientro: cosa emerge in vista del Genoa

Ci sono nuovi aggiornamenti su quello che potrebbe essere il ritorno di Victor Osimhen. Il nigeriano sarà già in campo domani contro il Genoa?

Poco più di 24 ore e sarà nuovamente il momento degli azzurri che saranno impegnati nel turno di campionato. Questa volta si torna a casa, allo Stadio Diego Armando di Maradona di Fuorigrotta. Ad attendere gli azzurri ci sarà una gran parte di tifosi che, nonostante la stagione negativa e sottotono, non perde le speranze e non rinuncia a sostenere la squadra. Sarà Napoli-Genoa, all’andata a Marassi finì 2-2 con gli azzurri che rimontarono nel finale il doppio svantaggio firmato da Bani e Retegui.

A riequilibrare quella partita per gli azzurri ci pensarono due gol dall’alta caratura tecnica segnati da Raspadori e Politano. Adesso la situazione è del tutto diversa. Il Genoa quest’anno, grazie all’ottimo mercato estivo, e grazie ad Alberto Gilardino, è una squadra capace di esprimere un ottimo calcio. Walter Mazzarri è a conoscenza che questa non sarà assolutamente una sfida facile e da sottovalutare, visto soprattutto la condizione in cui versa la sua squadra. Gli azzurri conteranno sulla spinta del Maradona che dovrà caricarli alla conquista dei tre punti fondamentali.

Enigma Osimhen – le sensazioni in vista del rientro in campo

Quello di Victor Osimhen è un vero enigma. Il talento nigeriano quest’anno, tra infortuni e Coppa d’Africa, non è riuscito a dare alla squadra tutto il suo apporto. Partito prima della fine dell’anno in direzione Lagos, è stato assente per oltre un mese per gli impegni con la Nigeria. La sua Nazionale è arrivata fino alla finale dove poi è stata sconfitta dalla Costa d’Avorio di Kessiè ed Haller, diventata campione d’Africa. Scuro in volta e visibilmente arrabbiato, ieri sera Osimhen è atterrato all’aeroporto di Capodichino dove ha dribblato tutte le domande sul possibile rientro in campo già da domani.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli gli aveva organizzato un viaggio di rientro più comodo e tranquillo nella giornata di mercoledì. L’idea era quella di trovarlo ieri mattina a Castel Volturno e valutarne le sue condizioni fisiche. L’attaccante però ha avuto problemi con le coincidenze aeree e il ritardo sul volo Lagos-Istanbul, gli hanno fatto cambiare piani. Già prima della finale di Coppa d’Africa, Osimhen aveva accusato una serie di problemi gastrointestinali. Una volta atterrato a Napoli, il dottor Canonico, responsabile medico della squadra, ha fatto dei controlli al giocatore stesso a casa sua, a Posillipo.

Le sue condizioni saranno certamente più chiare oggi dopo l’allenamento. L’idea è quella che un atleta come Osimhen possa essere convocato e addirittura giocare qualche minuto già dalla partita di domani con il Genoa. L’obiettivo è quello di averlo al 100% per l’importantissimo impegno di mercoledì contro il Barcellona.