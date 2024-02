Il Napoli programma il futuro, ben 7 calciatori possono dire addio senza Champions League

Walter Mazzarri ha l’obbligo di far qualificare il Napoli in Champions League: in caso di mancata partecipazione ben 7 calciatori potrebbero dire addio.

Mazzarri non ha di certo un incarico semplice da onorare: questa seconda parte di stagione sarà indicativa per delineare il Napoli del prossimo anno. La squadra è bloccata al nono posto a quota 35 punti con la possibilità, in caso di vittoria nel recupero della 21esima giornata, di accorciare a -4 da un’Atalanta che, secondo i piani partenopei, non dovrebbe ottenere punti nel contro la capolista Inter.

L’Atalanta, però, vola alto e con la squadra di Gasperini c’è la Fiorentina tra alti e bassi, la Roma di De Rossi che sembra macinare qualcosa di interessante, la Lazio di Sarri che ha trovato la vittoria in Champions contro il Bayern e il Bologna di Thiago Motta, uscito con i 3 punti nel recupero della giornata contro la Viola, nella giornata di ieri.

I calciatori del Napoli sono chiamati al sacrificio per il rispetto dei tifosi sempre pronti a sostenere il gruppo, nonostante le mille incertezze di questa stagione. Incertezze che, verosimilmente, potranno essere messe in rilievo nella prossima stagione in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. I calciatori certi da cui il Napoli ripartirà sono il capitano Giovanni Di Lorenzo, Stanyslav Lobotka e Kvicha Kvaratskhelia.

Pericolo Napoli, senza Champions 7 calciatori via

La dirigenza azzurra non può certo scherzare con il fuoco: ben 7 calciatori, in caso di mancata partecipazione alla prossima Champions League, potrebbero dire addio. La compagine di Mazzarri non conterà più sicuramente sul proprio centravanti Victor Osimhen che si trasferirà in una big dopo l’acquisto tramite una clausola da 130 milioni di euro e Piotr Zielinski che passerà all’Inter a parametro 0 a fine stagione.

Il rischio, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, sarebbe quello di compiere qualche sacrificio pur di costruire una squadra maggiormente adeguata al modo di intendere il calcio del prossimo allenatore partenopeo. La possibilità che in molti vadano via è concreta e i principali indiziati sono Simeone, Raspadori, Mario Rui, Rrahmani e Meret.

Il Cholito ha già chiesto la cessione a gennaio a causa del poco minutaggio e della scarsa fiducia riposta nei suoi confronti. Il numero 10 della Nazionale Italiana, invece, dopo un buon avvio di stagione è completamente sparito: 0 gol sotto la gestione Mazzarri. Mario Rui è un leader tecnico e motivazionale ma a 33 anni la sua cessione potrebbe fruttare un compenso discreto per ricostruire da profili più giovani. Meret è attirato dalla Roma a parametro 0 mentre Rrahmani ha disputato una stagione molto negativa senza Kim e la sua cessione potrebbe non essere esclusa.