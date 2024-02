Lutto in casa Napoli: il messaggio di cordoglio di De Laurentiis

Lutto in casa Napoli, il patron Aurelio De Laurentiis, attraverso il suo account Twitter ha espresso il proprio cordoglio in merito.

Ore complicate in casa Napoli, con squadra e tecnico a leccarsi le ferite dopo l’ennesimo k.o stagionale, arrivato ancora una volta in uno scontro diretto, questa volte in favore del Milan. A volte, però, ci sono notizie che esulano da ogni altro argomento, tra queste c’è certamente la scomparsa improvvisa di persone a noi legate.

Lutto per il Napoli: ADL esprime il proprio cordoglio via Twitter

Si è spenta a 92 anni la vita dell’avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi, “Personalità poliedrica che ha segnato la storia della città”, così lo descrive il primo quotidiano cittadino, Il Mattino, che ha reso noto il decesso del legale.

Un malore improvviso ha colto Siniscalchi, che si trovava ad una cerimonia dell’ANPI, a nulla valsi i soccorsi. Una personalità importante, in grado di spaziare dai tribunali sino alla macchina da presa, considerando le vesti di produttore cinematografiche vestite da quest’ultimo, amico dell’eterno Gigi Proietti e collaboratore di produzioni con Tinto Brass.

Tra i tanti incarichi illustri di Siniscalchi, la difesa della SSC Napoli stessa, ma soprattutto dell’uomo che maggiormente ha contribuito a scrivere la storia della squadra partenopea, il calciatore più forte della storia: Diego Armando Maradona. Dal calcio al cinema, un filo conduttore che lo lega inevitabilmente ad Aurelio De Laurentiis, patron dei campioni d’Italia in carica, che attraverso il proprio profilo Twitter, ha espresso il proprio messaggio di cordoglio per l’avvocato Siniscalchi:

“Vincenzo Siniscalchi è stato un avvocato molto legato al mondo del cinema e a quello del calcio. I suoi successi nel cinema sono attinenti ai dissequestri di molti film, avendo sempre difeso la libertà di espressione di autori importanti. Nel calcio ha lavorato spesso per il Napoli. Nella politica è stato un deputato illuminato. Alla sua famiglia la mia vicinanza e quella di tutto il Calcio Napoli. Ciao Vincenzo”.

Questo, il tweet del leader della FilmAuro, che ci ha tenuto a sottolineare la profonda impronta che Siniscalchi ha lasciato impressa nei due mondi che hanno segnato la vita dello stesso Aurelio De Laurentiis, una delle figure più influenti del connubio cinema – calcio degli ultimi 20 anni. Di seguito, i due tweet ufficiali del numero 1 del club azzurro:

