“Geolier come la Juventus”, assurdo dal giornalista: polemica dopo il successo a Sanremo

Geolier vince la serata cover al Festival di Sanremo, ma scoppia la polemica tra il pubblico e c’è chi lo paragona alla Juventus.

La 74esima edizione del Festival di Sanremo continua a sorprendere e soprattutto a incantare, ma soprattutto mostra una fortissima impronta tutta napoletana. Non solo per i tanti artisti campani in gara, a distinguersi è stato fin qui Emanuele Palumbo, meglio conosciuto con il suo nome d’arte: Geolier.

Il rapper di Secondigliano ha infatti vinto la serata delle Cover del quarto giorno di Sanremo. A vincere è stato il Madley “Strade” composto da tre canzoni: “Brividi, O’ Primmo Ammore e Chiagne“, cantante rispettivamente insieme agli artisti Gué Pequeno, Luché e Gigi D’Alessio. La performance ha esaltato il pubblico, ma forse nessuno si aspettava la vittoria finale. In particolare Angelina Mango che ha proposto la Cover di “Rondine” del compianto papà era indicato da più parti come la vincitrice, ma si è dovuta accontentare del secondo posto.

Geolier vince la serata Cover al Festival di Sanremo, Tancredi Palmeri lo paragona alla Juventus

La vittoria di Geolier è stata accolta da una bordata di fischi dalla platea del Teatro Ariston, tanto che lo stesso Amadeus – prima di richiamare il vincitore sul palco – ha aspettato che il disappunto si placasse. La vittoria di Geolier ha però scatenato i commenti sul web, che si dividono tra i tanto fans del rapper partenopeo e chi invece proprio non lo sopporta. Particolare, però, il commento su X del giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, che ha addirittura paragona lo stesso Geolier alla Juventus. Ecco cosa ha scritto:

A che serve fare gara se vince Geolier solo perché lo votano a prescindere in quanto napoletano? E vincerà il Festival. È come dire che la Juventus deve vincere sempre perché ha la maggioranza dei tifosi. Il Napoli e a Juventus non sono mai stati così simili.

Un commento molto particolare, ma che non tiene conto di una miriade di fattori per chi vince la serata Cover e lo stesso Festival di Sanremo. Il voto finale è infatti diviso equamente tra televoto, radio e sala stampa. Seppur il televoto avesse – come asserisce Palmeri – Geolier, senza il supporto di almeno un’altra delle categorie votanti non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato. Questo vuol dire solo una cosa: Geolier piace e non solo a Napoli.

D’altronde i dati parlano chiaro: il rapper napoletano è il 2° artista italiano più ascoltato sulla piattaforma di Spotify; il suo album è 1° nella classifica di quelli più ascoltati nel 2023 e soprattutto è l’unico italiano nella Top 50 mondiale. Il fenomeno Geolier, piaccia o no, trascende l’appartenenza alla città di Napoli. D’altronde tanti altri artisti, sia in questo Festival di Sanremo, che in quelli passati, hanno partecipato senza raccogliere lo stesso riscontro in classifica. Basti pensare che Nino D’Angelo, artista amatissimo dai napoletani, arrivò ultimo nel 2019.