“Perché una canzone in napoletano?”, polemica a Sanremo su Geolier: la decisione di Amadeus!

Ha fatto scalpore la notizia relativa alla presenza di un brano napoletano al Festival di Sanremo, una sceltsa “forte” di Amadeus.

Geolier è a mani basse una delle voci più apprezzate nel panorama rap italiano. La giovane voce di Napoli, appena ventitreenne, ha pian piano scalato le vette del belpaese a furia di rime, collaborando con i migliori artisti del panorama italiano.

Riconoscimenti su riconoscimenti, che hanno condotto il rapper napoletano dal 2018 ad oggi, nel giro quindi di soli 6 anni, ad esser riconosciuto in ogni regione, con brani celebri come: “M manc”, “Money”, “Comm vuo’ tu”, che hanno totalizzato svariati milioni di views sulle piattaforme online.

Forte dei risultati sopracitati, Geolier ha ben pensato di proporsi per Sanremo, incontrando il parere favorevole del direttore artistico Amadeus, ormai un vero e proprio mostro sacro del festival della canzone italiana.

Il presentatore, alla sua terza edizione da conduttore dello show, ha voluto rispondere in merito alle tante polemiche scatenatesi in merito alla partecipazione di Geolier a Sanremo. Nello specifico, l’oggetto della disputa, è stato il linguaggio del testo che canterà quest’ultimo, un testo in dialetto napoletano, che quasi stona secondo molti con quello che dovrebbe essere un festival puramente italiano.

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest’oggi nella “Città dei fiori”, il noto conduttore italiano ha voluto difendere la propria scelta, svelando di aver addirittura apportato una piccola modifica al regolamento per permettere la partecipazione di Geolier:

“Perchè la canzone è stata accettata? Il direttore artistico l’ha accettata (Amadeus stesso, ndr.), ho scritto il regolamento, o meglio cambiato qualcosa” – Amadeus, ha poi proseguito, affermando di avere un profondo legame con Napoli e la sua arte, dovuto alla sua consorte, napoletana: “Conosco Geolier e la sua forza, c’è un movimento nuovo di rapper napoletani davvero bravi, non è più un movimento di napoletani per Napoli, bensì di napoletani per l’Italia: da nord a sud non esiste un ragazzo che non conosca i brani di Geolier e tanti altri rapper napoletani. Ho una moglie napoletana, quindi io capisco e comprendo il napoletano, per me è fondamentale sentir cantare il napoletano”.