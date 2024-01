Da Castel Volturno, ottime notizie per Mazzarri: c’è il grande ritorno

Novità da Castel Volturno, il giocatore infortunato si è allenato parzialmente in gruppo, ottime notizie per il Napoli e per Walter Mazzarri

Verona, Milan e Genoa sarà questo il trittico di partite che il Napoli di Mazzarri dovrà affrontare prima del crocevia stagionale contro il Barcellona in Champions. Gli azzurri vengono da uno scialbo pareggio all’Olimpico contro la Lazio dove, nell’ultimo turno di campionato, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0. Una partita che per molti rappresentava l’ennesimo passo indietro mentre, per altri, è stata vista come un miglioramento.

La pensa così anche Walter Mazzarri che, durante le interviste post partita, aveva risposto di essere soddisfatto della prestazione e di aver visto finalmente una squadra con la S maiuscola. Bloccati ancora momentaneamente al nono posto in classifica, servirà fare risultati positivi nel breve tempo. La speranza è quello di raggiungere un posto per la rinnovata Champions League della prossima stagione. Sono 4 i punti che mancano per raggiungere un posto nella comfort zone del campionato, posizione attualmente occupata dall’Atalanta che, come il Napoli, ha una partita in meno, da recuperare contro l’Inter a fine febbraio.

La squadra si allena a Castel Volturno

I partenopei stanno preparando la sfida al Verona in programma domenica alle 15. Il Napoli tornerà a giocare allo Stadio Maradona di Fuorigrotta dove, nell’ultima partita, ci fu la vittoria all’ultimo secondo nel derby contro la Salernitana. Sarà un match difficile anche perché i gialloblu hanno bisogno di punti per salvarsi. Intanto, come riportato attraverso un comunicato sul sito ufficiale, gli azzurri sono tornati ad allenarsi a Castel Volturno. Le due migliori notizie per Walter Mazzarri sono il lavoro parziale in gruppo di Natan ed il ritorno di Anguissa.

Il brasiliano si era infortunato alla spalla il 23 dicembre, in occasione del match contro la Roma. Un brutto infortunio che lo ha tenuto per oltre un mese lontano dai campi. Questa mattina Natan ha prima lavorato in gruppo per poi concludere la sessione con un programma personalizzato, il suo rientro si avvicina.

Anche Frank Zambo Anguissa si è rivisto sui campi dell’SSCN Konami Training Center. Di ritorno dalla Coppa d’Africa, Anguissa ha sia lavorato in gruppo che in sessione personalizzata. Per quanto riguarda Mathias Olivera e Alex Meret, i due giocatori hanno invece svolto l’intera sessione odierna di allenamento attraverso un programma personalizzato in campo.