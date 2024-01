Perez-Napoli, da Udine gelano gli azzurri: adesso può cambiare tutto

Calciomercato Napoli, svolta nella trattativa per il difensore centrale Nehuen Perez, la volontà dell’Udinese è chiara: tutti i dettagli

Con l’arrivo in azzurro di Dendoncker possono dirsi concluse le operazioni di mercato in entrata a centrocampo. Oltre al belga, per completare il reparto, è stato acquistato anche Traorè. Il Napoli ha quindi complessivamente concluso, finora, ben quattro colpi, ai due centrocampisti si aggiunge l’esterno Mazzocchi e l’ala Ngonge, rispettivamente acquistati da Salernitana e Verona. C’è però ancora del lavoro da fare per la squadra di mercato azzurra guidata dal ds Mauro Meluso.

Infatti tra gli obiettivi di inizio mercato c’è una specifica richiesta di Mazzarri: il difensore centrale. Il mister toscano necessita di nuove soluzioni nel reparto arretrato, sopratutto nell’eventualità di adottare in via definitiva un modulo con la difesa a tre o a cinque. Nelle prime settimane di mercato si è parlato del forte interesse per Dragusin. Ma alla fine l’ex Genoa è approdato al Tottenham. Tanti altri poi i nomi accostati agli azzurri nelle settimane successive, ma il nome più ridondante è senza dubbio quello di Nehuen Perez, centrale argentino classe 2000 in forza all’Udinese. Le ultime indiscrezioni riguardo la trattativa però non sono affatto positive per il Napoli.

Nehuen Perez, la richiesta dell’Udinese è alta: Napoli gelato

Stando a quanto riportato dal Messaggero Veneto fonti vicine al club friulano avrebbero fatto intendere che la chiusura dell’affare non è affatto imminente. L’Udinese vuole tenersi, almeno fino a fine stagione, il centrale argentino e valuterebbe una cessione solo a fronte di un’offerta cospicua, del valore di almeno 20 milioni di euro.

Inoltre c’è da tener conto del legame del calciatore con l’Atletico Madrid. L’Udinese deve confrontarsi con il club spagnolo, che fino a prova contraria vanta ancora un diritto di recompra sul calciatore dal valore di 12,5 milioni di euro, se i Colchoneros volessero riportarlo in Spagna entro il 1 luglio 2024. Prezzo che salirebbe invece a 15 milioni qualora volessero concludere l’operazione nel 2025.

Nehuen Perez, la clausola a favore dell’Atletico Madrid può bloccare la trattativa

Inoltre, precisa il quotidiano: “Il diritto di recompra non inficia la vendita anticipata, ma comporta altri due passaggi: il primo, è legato al placet che l’Udinese dovrebbe avere dagli spagnoli per effettuare la vendita adesso, e il secondo è la percentuale sulla stessa vendita che i bianconeri dovrebbero girare ai Colchoneros“. Motivi per i quali l’Udinese sta spingendo per un’offerta alta da parte del Napoli.