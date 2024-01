Cos’è successo al fischio finale, la reazione del Napoli dopo la sconfitta in Supercoppa

Napoli sconfitto in finale di Supercoppa Italiana o-1 dall’Inter, qual è stata la reazione dei calciatori azzurri al fischio finale e dopo il discutibile arbitraggio di Rapuano.

Una brutta sconfitta quella colta dal Napoli in finale di Supercoppa Italiana per 0-1 contro l’Inter. Brutta non tanto per l’andamento del match, che ha visto gli azzurri reggere alla forza d’urto della squadra di Inzaghi, ma piuttosto per come è arrivata: in pieno recupero per la rete di Lautaro Martinez e soprattutto al termine di una lunga scia di polemiche.

Già, perché Napoli-Inter è stata soprattutto una gara di nervi, che sono stati stimolati a causa dell’arbitraggio scadente del sig. Antonio Rapuano. Il fischietto dell’incontro è finito, infatti, nel mirino della critica dopo alcune scelte alquanto inspiegabili, su tutte quella di espellere Giovanni Simeone a inizio ripresa, dopo due falli sanzionati con altrettanti cartellini gialli. Le moviole TV e dei quotidiani, però, sottolineano come la prima ammonizione per l’argentino sia esagerata, soprattutto in virtù della direzione nel primo tempo in cui sono stati concessi falli a ripetizione (e tutti meritevoli di cartellino giallo, ndr) ad Hakan Calhanoglu, ammonito solo dopo il quarto fallo.

Delusione Napoli, la reazione della squadra dopo la Supercoppa Italiana persa contro l’Inter

Una sconfitta che certamente avrà lasciato strascichi nell’animo della squadra partenopeo. A svelare l’umore della squadra dopo il fischio finale è l’edizione odierna de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato:

La squadra è delusa, non c’era bisogno di arrivare sino a Riyadh per far vedere questi pasticci. Una furia Mazzarri, ma lo sono tutti nel Napoli. Anche se i nervi sono a pezzi per il rosso a Simeone e la condanna sicura alla capitolazione, questa volta la squadra sale sul palco a testa bassa per ritirare le medaglie degli sconfitti. Ciononostante, sbagliano: perché la testa la devono tenere altissima i campioni d’Italia in carica.

Nonostante il K.O. per la squadra di Walter Mazzarri ci sono motivi per sorridere, soprattutto in virtù di una ritrovata solidità difensiva. Il tecnico di San Vincenzo ha registrato il pacchetto arretrato cambiando modulo e passando a una difesa a tre. Una scelta che ha subito pagato in termini di risultati e che ora il Napoli dovrà provare a mettere a punto in campionato. C’è infatti un quarto posto da raggiungere, ovvero l’ultimo risultato presumibilmente ancora alla portata del Napoli.