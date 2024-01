L’obiettivo di mercato commenta il post social del Napoli, i tifosi lo reclamano: “Vieni anche tu”

Calciomercato Napoli, il commento del calciatore sotto il post del Napoli fa scatenare i tifosi azzurri: in tanti lo vogliono in azzurro

Il calciomercato del Napoli continua a regalare sorprese. Dall’inizio del mese di gennaio sono stati innumerevoli i capovolgimenti di fronte, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita. La società, attraverso le parole di De Laurentiis, aveva annunciato rinforzi importanti, con un’attenzione particolare ai reparti numericamente più in difficoltà, centrocampo e difesa.

Per rinforzare il centrocampo è arrivato Hamed Junior Traorè, oramai ufficializzato come secondo acquisto. Nel reparto arretrato finora è approdato in azzurro il solo Pasquale Mazzocchi, nei primissimi giorni di mercato. Quello di Mazzocchi però potrebbe non essere l’unico colpo in difesa.

La volontà della società è infatti quella di regalare a Mazzarri un nuovo centrale. Tra i tanti nomi accostati al Napoli dal 1 gennaio, i due che ad oggi appaiono più vicini a vestire la casacca azzurra sono il francese Solet del Salisburgo e il belga Theate del Rennes.

Theate al Napoli? L’indizio social lascia presagire l’imminente colpo

Quest’oggi il Napoli ha ufficializzato il terzo acquisto di questo insolito calciomercato di gennaio. Si tratta di Cyril Ngonge, fantasista belga che arriva dal Verona. Mancino, dotato anche di un ottimo senso del gol, è approdato al Napoli per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Come di consueto, oltre al classico tweet di benvenuto del presidente, il Napoli ha annunciato l’operazione con un post su Instagram, in collaborazione con il calciatore belga. Tra gli oltre 1500 commenti del post spicca quello di Arthur Theate. Il difensore, anche lui belga come Ngonge, come detto in precedenza è un obiettivo di mercato del Napoli.

Ora c’è da capire se quello del centrale ex Bologna è un innocuo commento nel quale ci ha tenuto a complimentarsi con il suo connazionale, oppure si tratta di un indizio di mercato.

Calciomercato Napoli, i tifosi invitano Theate ad accettare il Napoli

In risposta ai quattro cuori con i quali Theate ha commentato il post in collaborazione tra Ngonge e il Napoli, non sono mancati divertenti messaggi dei tifosi partenopei. “Vieni anche tu“, “ti aspettiamo“, si sprecano commenti del genere (e anche commenti più espliciti). A questo punto è lampante che la volontà dei tifosi sia quella di vedere in azzurro il classe 2000. Le probabilità che ciò accada sono alte, e chissà che proprio dopo i tanti inviti dei supporters azzurri non si arrivi ad un accordo definitivo.