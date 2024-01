Kvaratskhelia svela: “Avevo due idoli da ragazzino”, sapete chi ha nominato?

Kvaratskhelia è sicuramente uno degli uomini più attesi in Arabia per la Supercoppa che si disputerà in settimana.

Ci siamo, è la settimana della Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Tra poco più di 48 ore il Napoli di Walter Mazzarri sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la semifinale di queste final four, che per la prima volta verranno adottate per la competizione invernale.

Kvaratskhelia in Arabia: il georgiano svela i suoi idoli

Khvicha Kvaratskhelia, uno degli uomini più attesi in campo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della Lega Serie A. L’MVP dello scorso campionato italiano ha spaziato un pò a tutto tondo, cominciando dal viaggio:

“Un viaggio lungo, ma è andato molto bene, per me è la prima volta in Arabia” – si è passati poi alle preferenze musicali, con l’ex Dinamo Batumi che si è così espresso: “Canzone preferita? Walk Em Down degli NLE Choppa”.

Si ritorna poi al calcio, all’asso georgiano è stata chiesta la sua ispirazione, o meglio il suo idolo. L’esterno offensivo del Napoli ha svelato di averne due: