Futuro Kvara, l’agente fa tremare Napoli: lo ha detto sul futuro dell’azzurro

Tra gli argomenti di discussione del difficile momento del Napoli, c’è certamente il rendimento di Kvaratskhelia.

Il Napoli non riesce proprio a rialzarsi, tante, troppe le difficoltà per i campioni d’Italia in carica, ritrovatisi dinanzi all’ennesima sconfitta in campionato e ad una carestia difficilmente pronosticabile dinanzi alla porta avversaria.

Il goal divorato da Raspadori sul punteggio di zero a zero, è solamente l’ennesimo frame di una stagione maledetta, in cui in tante occasioni, al di là di demeriti oggettivi, i campioni d’Italia in carica hanno gettato alle ortiche palle goal che avrebbero potuto cambiare il senso dell partite e forse della stagione.

Futuro Kvaratskhelia, l’agente esce allo scoperto

Tra i tanti giocatori in discussione, c’è certamente Khvicha Kvaratskhelia, MVP della scorsa Serie A che ad oggi, non è ancora riuscito ad esprimersi sui livelli della scorsa stagione. Anzi, almeno nell’ultimo periodo, sono state parecchie le palle goal sciupate dall’ex Dinamo Batumi, che già nel corso della gestione Garcia era mancato all’appuntamento con la rete in svariate occasioni.

Difficoltà che non sembrano aver intaccato la stima dell’agente del calciatore, Mamuka Jugeli, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo 1TvSport:

“Gli intenditori di calcio saranno d’accordo con me sul fatto che Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. Ho avuto contatti con tanti club, ma secondo voi De Laurentiis lo lascerà andare? Attualmente c’è un contratto con la società azzurra”. – il procuratore ha poi rincarato la dose, facendo i nomi dei possibili top club interessatisi al ragazzo: “Barcellona, Real Madrid e Bayern? Dopo un campionato del genere è ovvio che club come questi o il Manchester si siano interessati al ragazzo. Ora è ancora presto, ne parleremo a tempo debito, Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre giocatori al mondo. Nessuna squadra direbbe di no all’idea di poterlo avere in squadra“.

Infine, sul soprendente impatto del georgiano sulla Serie A la scorsa stagione l’agente ha così chiosato: