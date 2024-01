Lutto nel mondo del calcio: è morto Beckenbauer, aveva 78 anni

Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto all’età di 78 anni la leggenda del Bayern Monaco e del calcio tedesco, Franz Anton Beckenbauer. Un annuncio che ha scosso gli appassionati di tutto il mondo.

Gravissimo lutto per tutti gli appassionati di calcio: è scomparso all’età di 78 anni Franz Anton Beckendauer, vera e propria leggenda della storia di questo sport. La notizia della sua morte è stata annunciata ufficialmente dalla famiglia, così come riportato da ARD. Un annuncio che ha scosso l’intero mondo del calcio, che perde così l’ennesima grande figura storica.

Calcio in lutto: è venuto a mancare Beckenbauer

“È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer si è addormentato serenamente nella giornata di ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande”

Addio a Beckenbauer: leggenda assoluta del calcio

“Frank Beckenbauer è stato sicuramente il più grande calciatore tedesco di tutti i tempi e, soprattutto, una delle persone più grandi che abbia mai incontrato”, si legge nel comunicato rilasciato dal vicepresidente della Federcalcio tedesca, Hans-Joachim Watzke, poco dopo l’annuncio da parte della famiglia che ha gelato davvero tutti.

Chi era Franz Beckenbauer: la leggenda che il calcio oggi piange

Franz Anton Beckenbauer, scomparso nelle scorse ore dopo una lunga malattia, è uno dei calciatori più forti di sempre. Da molti, è riconosciuto come miglior difensore di tutta la storia del calcio. Da giocatore è stato campione del mondo con la Germania Ovest nel 1974 e da allenatore ha vinto il Mondiale del 1990: impresa che è riuscita solo ad altri due nella storia, Mario Zagallo (scomparso di recente) e Didier Deschamps.

Unanime il ricordo da parte dell’intero panorama calcistico per un giocatore che ha scritto la storia del Bayern Monaco, club con cui ha scritto pagine indelebili e di cui era presidente onorario dal 2009, e non solo, così come dimostrato dai due successi in coppa del Mondo, conquistando l’affetto dei tifosi di tutto il mondo, oltre che di quelli tedeschi.