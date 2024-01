Dragusin-Napoli, novità nella trattativa: l’agente svela la verità

L’ex baby prodigio della Juventus, il rumeno Dragusin, è ad oggi uno degli obiettivi principali per la difesa del Napoli.

Chiusa la trattativa per Pasquale Mazzoccho, che domani si recherà a Villa Stuart per le visite mediche di rito, il Napoli cerca di accellerare per sciogliere gli altri nodi individuati da Mazzarrri: quelli riguardanti i centrocampisti e il centrale di difesa.

Tra i tanti nomi accostati agli azzurri per il reparto difensivo, il rumeno Dragusin ad oggi pare quello più concreto. L’ex baby prodigio della Juventus ha fatto però breccia su parecchi club, italiani e non, Tottenham su tutti.

Napoli – Dragusin, l’agente fa chiarezza

Florin Manea, agente del giocatore, ospite ai microfoni di Tv Play, ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito ai movimenti di calciomercato attorno al proprio assistito. Dichiarazioni a tutto tondo quelle del procuratore, che non ha nascosto anche alcune offerte ricevute dall’Arabia:

“Dragusin vuole fare carriera, abbiamo ricevuto proposte dall’Arabia con tanti soldi, non le ha volute neanche ascoltare, lui vuole fare carriera, facendo carriera poi i soldi arriveranno, mi dice sempre così”.