Mazzocchi-Napoli, Sabatini rivela tutto in conferenza: aggiornamento sulla trattativa

Calciomercato Napoli, Sabatini fa luce sulla possibile trattativa con gli azzurri per Mazzocchi: le sue dichiarazioni lasciano pochi dubbi

Ci ha pensato Walter Sabatini a far luce sulla trattativa tra Napoli e Salernitana per Pasquale Mazzocchi. Gli azzurri, come ribadito anche dal presidente De Laurentiis vogliono rinforzare la difesa e, in particolare, sono alla ricerca di un centrale e di un laterale destro che possa svolgere il ruolo di vice Di Lorenzo. Tra i vari profili sondati, ricordiamo ad esempio Faraoni del Verona (già avvicinato al Napoli quest’estate), in cima alla lista c’è il nome di Pasquale Mazzocchi, grande protagonista della miracolosa salvezza della Salernitana, proprio con Sabatini come direttore sportivo.

“Il Napoli è interessato al giocatore, per me che l’ho preso a un milione dal Venezia è una soddisfazione personale”, apre così il discorso Sabatini,durante la conferenza stampa di presentazione nella sede del gruppo Noviello. Dunque, conferme sull’interesse del Napoli.

Le dichiarazioni di Sabatini sulla trattativa Napoli – Mazzocchi

Sabatini però avverte il Napoli: “Non c’è decoro in questa situazione. Non serve trovare un accordo con un calciatore e poi fare un’offerta irrisoria. Io lo so che lui mi accuserebbe di tarpargli le ali e di metterlo in difficoltà dinanzi alla sua stessa vita, ma parlerò con lui a quattr’occhi e sarò chiaro”, spiega l’ex ds della Roma, che poi aggiunge: “Se il Napoli lo vuole deve essere disposto a parlare di Mazzocchi come di un atleta importante, da nazionale. Non è un aggregato. Mazzocchi è un ragazzo fortissimo, ha indossato la maglia azzurra con le sue forze e chi ha visto la partita ieri sera avrà notato un difensore al top contro Leao”.

Mazzocchi non è un gregario, questo il concetto ribadito da Sabatini, e non va quindi trattato come tale. Anzi, spiega Sabatini, potrebbe essere una vera arma in più per il Napoli: “Il Napoli forse avrebbe superato il turno in Champions l’anno scorso con un Mazzocchi così nel motore”.

Poi l’augurio finale del direttore sportivo: “Potrebbe indossare la maglia azzurra, va trovato un accordo tra i residuali presidenti italiani. Occorre un’intesa serena ed equa per entrambi i club“. Dunque, dichiarazioni confortanti, che fanno ben sperare i tifosi in vista del mercato di gennaio. Il Napoli potrebbe aver trovato l’uomo giusto per offrire a Mazzarri un’alternativa sulla fascia destra. Zanoli a questo punto va verso un nuovo prestito, tra le pretendenti c’è il Genoa.