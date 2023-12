Napoli-Frosinone, scelto l’arbitro del match: la designazione per la gara di Coppa Italia

Domani sera prenderanno il via gli ottavi di Coppa Italia, che saranno aperti dalla sfida del Maradona tra Napoli e Frosinone. La designazione arbitrale per il match.

È già tempo di tornare in campo per il Napoli, ma stavolta per fare l’esordio stagionale in Coppa Italia. Gli azzurri daranno il via ufficiale agli ottavi di finale della competizione, affrontando il Frosinone al Maradona.

L’AIA ha diramato poco fa la sestina arbitrale per il match in programma domani sera.

Napoli-Frosinone, dirigerà Abisso: la sestina completa

Dopo la buona vittoria ottenuta contro il Cagliari per 2-1, il Napoli è pronto a ritornare immediatamente in campo. A tre giorni dalla sfida di campionato contro i sardi, gli azzurri faranno il loro esordio stagionale in Coppa Italia. Difatti domani sera alle 21:00, al Maradona si disputerà Napoli-Frosinone, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

L’AIA ha diramato qualche istante fa la designazione arbitrale per il match del Maradona. A dirigerà l’incontro sarà Abisso, coadiuvato dagli assistenti Bercigli-Ricci. Il quarto uomo sarà Marinelli, mentre VAR ed AVAR saranno rispettivamente Di Martino e Paganessi. Seconda direzione stagionale ad Abisso per il Napoli, dopo l’ultima avvenuta nella nona giornata di campionato, quando gli azzurri superarono per 3-1 l’Hellas Verona.