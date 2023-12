Calciomercato, l’agente spaventa il Napoli: “La Juve sta corteggiando un top azzurro”

Qualche settimana fa alcune indiscrezioni di mercato hanno accostato un giocatore del Napoli alla Juventus. L’agente sportivo ha rivelato dei dettagli su questo possibile interessamento dei bianconeri.

Nella scorsa stagione, quasi la maggior parte dei giocatori del Napoli si è messo in mostra con prestazioni strabilianti. Alcuni di loro sono però calati in questa stagione, ma nonostante ciò l’interesse dei top club non sarebbe svanito.

Su un azzurro si sarebbe fiondata la Juventus, che lo avrebbe messo nel mirino per gennaio. Un agente ha dato alcuni dettagli su questa pista di mercato.

Palermo svela dei retroscena sul possibile affare Juventus-Napoli per Anguissa

Manca sempre meno all’inizio della sessione invernale di calciomercato. Il campionato è quasi giunto al suo giro di boa, che combacia con l’avvento del mercato invernale. Questa sessione di mercato è usata delle squadre per rimpolpare la rosa e sopperire delle gravi assenze. Il Napoli è chiamato ad effettuare alcuni innesti, soprattutto nel reparto difensivo visto i tanti infortuni. Al momento però gli azzurri rischiano di perdere una pedina fondamentale per l’equilibrio della squadra.

Il centrocampista camerunense Frank Anguissa sarebbe finito nel mirino della Juventus, che vorrebbe tentare l’assalto già nel mercato invernale. I bianconeri difatti sono alla ricerca di un centrocampista, viste le squalifiche combinate a Pogba e Fagioli. L’attuale Direttore dell’Area Sportiva bianconera ed ex DS del Napoli, Cristiano Giuntoli, sarebbe pronto a fare spesa proprio in casa Napoli. Su questo possibile affare ha detto la sua l’agente Paolo Palermo, intervenuto a Radio CRC nella trasmissione Si Gonfia la Rete: “Io penso che a breve avremo anche un problema Anguissa, ho avuto una soffiata sulla Juve che lo sta corteggiando”.

Dunque l’agente sportivo conferma le voci circolate qualche settimana fa sull’interesse della Juventus su Frank Anguissa. Nella prossima finestra di mercato il Napoli potrebbe fronteggiare un attacco della Juventus e non è da escludere che questo avvenga per portarlo alla corte bianconera già nella sessione di gennaio. Ovviamente la dirigenza del Napoli proverà ad opporsi, soprattutto per evitare un nuovo smacco dei rivali della Juventus. Solo un’offerta irrinunciabile farebbe cambiare idea al club: d’altronde le prestazioni dell’azzurro – seppur in crescita ultimamente – sono nettamente inferiori rispetto a quelle effettuate nella passata stagione. Il camerunense sembra aver perso quella brillantezza ed incisività in entrambe le fasi, che nella scorsa stagione l’hanno evidenziato tra i migliori centrocampisti del campionato e del panorama europeo.

Staremo a vedere come evolverà la situazione, ma è lecito aspettarsi un tentativo della Juventus per acquistare Anguissa già a gennaio.