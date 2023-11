Problemi Zielinski, De Nicola svela: “Anche Hamsik lo aveva”

Ha fatto notizia il rientro anticipato di Piotr Zielinski, a cui è stata diagnosticata una forte tonsillite.

Aveva fatto preoccupare il rientro anticipato dal ritiro della nazionale polacca da parte di Piotr Zielinski, assoluto protagonista del Napoli. Nelle ore immediatamente successive al rientro, alcuni mass media avevano fatto circolare voci in merito ad un possibile problema al cuore.

Un allarme fortunatamente rientrato, considerando le news seguenti, che hanno specificato come il problema del centrocampista classe ’94 fosse riconducibile ad una semplice, per quanto forte tonsillite.

Alfonso De Nicola, storico ex medico della SSC Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, ospite di Umberto Chiariello, analizzando la situazione:

“Il Covid ha causato parecchi problemi, credo che Zielinski stia risolvendo i propri problemi con la faringite, anche ad Hamsik accadeva, lo feci operare e risolse. Il problema comunque non è grave, a breve sarà a disposizione e poi deciderà Mazzarri, è maniacale in queste situazioni. Quando lavoravamo insieme ci sentivamo spesso e stavamo sempre insieme per comprendere la situazione infortunati”.

De Nicola, ha poi commentato proprio il ritorno del tecnico con cui ha collaborato nella propria esperienza in azzurro:

“Ritorno di Mazzarri? Si è ricomposto un gruppo forte, secondo me è nella situazione giusta per far bene. De Laurentiis? Mi sono sentito ogni tanto con lui, è sempre molto gentile con me, nonostante l’immagine contraria che da alla gente”.