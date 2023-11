Notizia sconvolgente sull’azzurro: la doppia batosta è incredibile

Questa sera è andata in scena la gara di qualificazione a EURO 2024 tra la Repubblica Ceca e la Polonia di Zielinski: come è andata



Questa settimana, significativa per il futuro del Napoli, ha visto un clamoroso stravolgimento in panchina. Walter Mazzarri, dopo dieci anni, ha preso il posto di Rudi Garcia; dopo una serie di risultati poco soddisfacenti, che ne hanno scaturito l’esonero immediato. Ora spetterà all’allenatore toscano rialzare le sorti della stagione. Da mercoledì ha cominciato a dirigere gli allenamenti, ma senza la disponibilità dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, undici per la precisione i componenti della rosa in giro per il mondo.

Tra i calciatori impegnati con le Nazionali c’è anche Piotr Zielinski, che con la sua Polonia ha da affrontare una settimana alquanto complicata. Questa sera la Nazionale polacca ha affrontato, in uno scontro diretto decisivo, la Repubblica Ceca. Con l’Albania già qualificata alla manifestazione continentale, le due Nazionali si giocavano la qualificazione a EURO 2024 tramite la conquista della seconda posizione, in attesa dell’ultima giornata, che vedrà andare in scena un altro scontro diretto: Repubblica Ceca- Moldavia. In sostanza si trattava di un dentro o fuori per la Polonia, ma purtroppo Zielinski e compagni non hanno accontentato i tifosi.

Polonia-Repubblica Ceca, esito spiacevole per Zielinski

Zielinski, non al meglio a causa di un problema fisico, come riferito dal CT Probierz prima dell’inizio del match, non ha preso parte alla gara, restando seduto in panchina per tutti i 90 minuti. La partita è terminata con il risultato di 1-1. Un pareggio che taglia la Polonia dalla corsa a EURO 2024.

Una delusione enorme per i tifosi polacchi, che però possono ancora sperare in un’insperata, arrivati a questo punto, qualificazione. L’ultima possibilità di qualificazione è rappresentata dai playoff. Tuttavia, per far sì che la Polonia vi prenda parte bisognerà osservare i risultati delle altre possibili terze classificate. In particolare Croazia, Olanda, Italia e Svizzera.

Dispiacere enorme per Zielinski, che non ha potuto nemmeno contribuire alla causa a causa di uno stop fisico. Il mancato accesso alla massima competizione continentale per Nazionale potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione della rappresentativa polacca, che quest’anno ha dovuto fronteggiare l’esonero di Fernando Santos, allenatore portoghese, che ha assunto il ruolo da CT lo scorso gennaio. Il buon impatto del nuovo CT Probierz non è bastato per conquistare la qualificazione diretta dai gironi, ora non resta che sperare nei playoff.