Allarme Zielinski dalla Polonia: c’è l’annuncio del CT

Polonia, Zielinski in allarme per il prossimo match di qualificazione a EURO 2024 contro la Repubblica Ceca: l’annuncio del CT

I calciatori del Napoli, ora sotto la guida del neo allenatore Walter Mazzarri, sono impegnati con le rispettive Nazionali per la sosta riservata agli impegni internazionali. In totale ben undici componenti della rosa sono stati convocati. Tra questi c’è anche Piotr Zielinski, con la sua Polonia, in lotta per un posto a EURO 2024 nel gruppo E.

Polonia-Repubblica Ceca: Zielinski non ci sarà: il motivo spiegato dal CT

Tuttavia, seppur convocato con la Polonia, Zielinski non prenderà parte alla gara di questa sera, almeno dal primo minuto, contro la Repubblica Ceca. Gara cruciale per mantenere vive le speranze qualificazione della rappresentativa polacca.

“Piotr è da stamattina che non si sente bene. Abbiamo, insieme allo staff, deciso di non schierarlo per questa gara per evitare rischi”, queste le parole del CT Probierz riguardo l’esclusione dall’undici titolare di Zielinski. Al momento non è ben chiaro quali siano i problemi fisici, ma ci saranno di certo aggiornamenti nelle prossime ore.