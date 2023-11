Prende il via il “Mazzarri bis”: il tecnico toscano ha diretto il primo allenamento a Castel Volturno

Si è terminata la prima sessione di allenamento al Konami Training Center diretta dal neo allenatore del Napoli Walter Mazzarri. Ecco il lavoro svolto, spiegato nel report del club.

La giornata odierna ha dato il via alla seconda storia di Walter Mazzarri al Napoli. Il tecnico è tornato a dirigere un allenamento degli azzurri a Castel Volturno a distanza di 10 anni.

Nel pomeriggio si è svolto il primo allenamento di questa sosta delle Nazionali.

Il report del primo allenamento diretto da Mazzarri

È iniziata ufficialmente la nuova avventura al Napoli di Mazzarri, con l’allenatore che ha diretto nel pomeriggio il suo primo allenamento. Agli ordini del nuovo allenatore azzurro c’è un gruppo ristretto di giocatori, visto che diversi sono partiti verso i ritiri delle rispettive Nazionali.

Nonostante ciò Mazzarri può contare su diversi elementi su cui lavorare in vista della sfida contro l’Atalanta. Di seguito il report dell’allenamento: “Il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 25 novembre con Atalanta-Napoli, 13esima giornata di Serie A (ore 18).

Prima seduta guidata dal nuovo tecnico Walter Mazzarri. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con una prima fase di attivazione seguita da torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro finalizzato al possesso palla e lavoro aerobico.Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto”.

Ricordiamo inoltre come Victor Osimhen abbia saltato la sessione odierna: “Assente oggi alla seduta di allenamento Osimhen per una sindrome influenzale”. Dunque non ha ancora potuto saggiare gli allenamenti di Mazzarri, ma presto Osimhen dovrebbe tornare a Castel Volturno per riprendere il lavoro personalizzato per recuperare dall’infortunio.