Può lasciare il Napoli a fine stagione, c’è già una richiesta in Serie A

Uno dei calciatori del Napoli potrebbe dire addio al termine della stagione, un club di Serie A si è già mosso per strapparlo alla concorrenza.

Dopo le ultime settimane abbastanza burrascose, con l’avvicendamento in panchina tra Rudi Garcia e Walter Mazzarri, in casa Napoli non c’è stato tempo e modo di dedicarsi ad altri aspetti. La società in particolare ha concentrato le proprie energie sulla ricerca di un nuovo allenatore, pensano meno ai rinnovi dei contratti. Sono tante ancora le questioni in ballo in casa partenopea, partendo da quella di Victor Osimhen e passando per quella di Piotr Zielinski.

Proprio il centrocampista polacco è uno degli oggetti del desiderio di tantissimi club. Il suo contratto con il Napoli, infatti, scade nel 2024 e già a partire da febbraio potrebbe accordarsi firmando per un’altra squadra. Scenario che De Laurentiis vuole evitare ad ogni costo, provando a rinnovare l’accordo con Zielinski e facendone un punto fermo del Napoli del futuro. I club interessati, come detto, non mancano: in particolare l’Inter da tempo pare abbia messo gli occhi su di lui.

L’Inter fa sul serio, per la prossima stagione vuole Zielinski a parametro zero

L’amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, è da sempre molto attento alle occasioni di mercato a parametro zero. Le difficoltà finanziarie dell’Inter impongono la dirigenza di ricerca calciatori low cost e chiaramente i parametri zero di livello sono gli obiettivi primari di una società come l’Inter. Ovviamente la priorità di Zielinski resta trovare un’intesa con il Napoli, dove ormai si è ambientato benissimo insieme alla propria famiglia. Come riporta tuttomercatoweb.com, però, nelle scorse settimane c’è già stato un incontro tra l’entourage di Zielinski e De Laurentiis, conclusosi con una fumata grigia.

Per Zielinski, comunque, non c’è solo l’Inter. Anche la Juventus e vari club inglesi – West Ham su tutti – hanno un forte interesse per il centrocampista polacco, che comunque avrebbe il gradimento di proseguire la carriera in Italia. L’Inter resta l’avversaria più pericolosa per il Napoli, anche perché i nerazzurri a loro volta rischiano di perdere uno dei pilastri del centrocampo di Simone Inzaghi, ovvero l’armeno Henrikh Mkhitaryan.

L’ex Roma ha una mega offerta dall’Arabia Saudita, un biennale a cifre importanti: circa 15 milioni di euro a stagione. Tantissimo e anche di più per chi compirà 35 anni il prossimo 21 gennaio. Di qui l’idea di riflettere da parte dell’armeno, anche se l’Inter è soddisfatta delle sue prestazioni e rinnoverebbe volentieri il contratto, magari con un annuale con opzione per il secondo anno. L’offerta che l’Inter presenterà – scrive tuttomercatoweb.com – sarà di circa 3,8 milioni di euro netti più bonus, lo stesso che percepisce attualmente. Da capire quali saranno le intenzioni di Mkhitaryan, attirato e non poco dalle sirene provenienti dall’Arabia Saudita.