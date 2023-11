Lavori al Maradona, arrivano buone notizie: c’è la data della riapertura

Lavori di ristrutturazione al Maradona, l’impianto è pronto per tornare alla piena funzionalità: la data della riapertura è vicina

Lo Stadio Maradona, teatro dello storico scudetto azzurro della scorsa stagione, non subisce grossi lavori di ammodernamento dal 2019, quando furono disputate nell’impianto le Universiadi. Il Comune ha svariate volte fatto sapere di voler metter mano alla struttura per migliorarne l’efficienza, riaprendo al pubblico zone oramai dismesse del Maradona, come la riapertura del celebre terzo anello, che aumenterebbe la capienza dello stadio. L’anno scorso è stata rinnovata la zona hospitality, quella retrostante le tribune. Intanto, in queste ore sono in corsi nuovi lavori di ristrutturazione.

Lavori al Maradona: le ultime sulla riapertura

Stando a quanto riportato da Fanpage, in questi giorni i tecnici della Napoli Servizi stanno aggiustando l’impianto audio del Maradona. Impianto del quale i tifosi si sono lamentati a più riprese per la poca uniformità. Questione di pochi giorni e la casa degli azzurri avrà un impianto audio tutto nuovo.

Ma non è finita qui. Oltre alle riparazioni dell’impianto acustico, in questi giorni sono state picconate le zone del fossato inferiore, dove si erano verificati ammaloramenti e distacchi di calcinacci a causa delle infiltrazioni d’acqua per il maltempo. Dunque, la zona ritornerà agibile. Anche per quanto riguarda questi ultimi lavori, durati in totale una settimana, si tratta di pochi giorni per la definitiva riapertura.