“Altro che Tudor, al Napoli serve un’altra figura”: il giornalista va controcorrente

Attacco da non credere alla società, il giornalista individua una lacuna fondamentale nell’organigramma societario del Napoli

L’esperienza di Rudi Garcia al Napoli pare orami ai titoli di coda. Ad incidere sul destino del tecnico francese è stata l’ultima sconfitta con l’Empoli, match terminato 0-1 con la rete di Kovalenko al 91 esimo minuto. L’ennesima prova al di sotto delle aspettative dinanzi ai propri tifosi, allo Stadio Diego Armando Maradona. Nelle gare interne il Napoli non trova i tre punti da oramai cinque gare, contando anche le sfide di Champions e ora, al rientro dalla sosta, è chiamato ad affrontare un filotto di partite cruciali per il prosieguo della stagione. In ordine: Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga. Cinque gare nelle quali si deciderà la stagione degli azzurri, a prescindere da chi siederà in panchina.

Nelle ultime ore, tra i vari nomi (Mazzarri, Cannavaro, ecc) trapelati per sostituire il tecnico francese in caso di esonero, si è fatto largo il nome di Igor Tudor. L’allenatore ex Verona è ora libero, in attesa di una chiamata, dopo aver lasciato il Marsiglia quest’estate, nonostante un campionato piuttosto soddisfacente concluso al terzo posto. Il tecnico croato non utilizza la difesa a quattro, come praticamente tutti gli ultimi allenatori del Napoli, ma predilige il 352. Con il suo arrivo si andrebbe incontro ad una vera e propria rivoluzione, anche dal punto di vista tattico.

Tudor in pole per la panchina, il giornalista non ha dubbi: “Allenatore modesto”

A commentare le voci di un possibile arrivo di Igor Tudor ci ha pensato Antonio Corbo, sul portale di Repubblica. Il giornalista ha evidenziato le difficoltà societarie del Napoli. Secondo lui ad oggi manca un “Direttore competente, lucido e autorevole” – riprendendo le parole di Corbo – “Ancor più del nuovo allenatore”. Secondo lui finalità del direttore sportivo sarebbe quella di consigliare il presidente De Laurentiis, quando chiamato a prendere decisioni importanti. Un aiuto sul quale, secondo Corbo, il patron azzurro ad oggi non può contare.

Inoltre, non ha risparmiato un commento su Tudor, in vantaggio per prendere il posto di Garcia. “L’ex juventino Tudor preferisce la difesa a tre, curriculum modesto, entusiasmo tanto“, spiega il giornalista di Repubblica, che ha poi offerto anche una panoramica generale sul resto dei candidati alla panchina: “Mazzarri in un’inattesa intervista appare logorato dall’epilogo di Cagliari e dall’ansia. Su Cannavaro bisogna capire cosa è successo a Benevento. Però come nelle aziende sconvolte, niente di più saggio che cambiare tutta la catena di comando”.