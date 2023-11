Napoli Primavera, Tedesco: “La squadra sta prendendo forma, sono positivo”

Il Napoli Primavera vince in Youth League battendo l’Union Berlino: le parole del tecnico Andrea Tedesco nel post partita.

Il Napoli Primavera di mister Tedesco battono 1-0 l’Union Berlino in Youth League, basta il gol di Lorusso su rigore per portare a casa una vittoria storica conquistata con grinta e convinzione dagli azzurrini.

Episodio chiave al 13esimo minuto, quando il direttore di gara Sabotic assegna il calcio di rigore per il Napoli: va sul dischetto Lorusso che spiazza Rodtnick e segna la rete che sarà decisiva per la vittoria del match.

Così il Napoli si sblocca in Europa e agguanta tre punti che non si vedevano dal Napoli Primavera di Baronio. Un dato incredibile che fa comprendere quanto sia stata importante la vittoria degli azzurrini.

Le parole di Tedesco nel post partita

L’ultima volta che la Primavera vinse fu contro la Stella Rossa per 5-3 nel 2018. A commentare questo risultato il tecnico Andrea Tedesco che nel post-partita sottolinea la sua soddisfazione:

Sono molto contento e sono soddisfatto perché possiamo guardare al campionato con la giusta serenità. È stata una partita di sacrificio: la squadra sta prendendo forma e tutti stanno avendo la possibilità di giocare, ruotando con i giusti tempi. Questo è fondamentale perché durante la stagione ci potrebbero essere infortuni o potremmo giocare in tempi stretti ma noi, in questo modo, saremo pronti a tutto.

Il tecnico guarda alla prestazione, oltre il risultato, considerata maggiormente importante per lui in ottica futura e per la crescita della squadra:

La prestazione viene prima di tutto, anche prima del risultato. Non sempre abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato e dobbiamo fare di più: ad esempio, all’andata nel primo tempo non è andata come volevamo. Ma io voglio restare positivo.

Una parola anche per Mutanda, espulso nel finale per doppia ammonizione: