L’ex Napoli bacchetta Garcia: “Io non l’avrei mai fatto”

I tre punti conquistati dal Napoli contro la Salernitana non hanno placato le polemiche sulle scelte di Garcia: l’attacco dell’ex Napoli

Seppur non abbia messo in mostra il più bel gioco possibile, il Napoli di Garcia ha portato a casa tre punti importanti, su un campo complicato. Ora gli azzurri sono a meno uno dal Milan terzo, che ha perso punti contro l’Udinese in casa. Mattatori della serata Raspadori, dal quale in assenza di Osimhen il Napoli ha trovato la più importante fonte di gol, ed Elmas, subentrato a partita in corso, come ulteriore testimonianza del buon lavoro svolto da Garcia.

L’allenatore francese ha letto bene la gara, facendo subentrare Elmas al posto di Kvaratskhelia, che ha premiato la scelta del mister con una rete. Un cambio insolito, dato che il georgiano si è ancora una volta distinto tra i migliori in campo, puntando molteplici volte Mazzocchi per tutta la durata del match. L’esterno granata ha poi rimediato anche un cartellino giallo. Anche se alla fine ha avuto ragione Garcia, il cambio Kvara-Elmas fa ancora discutere qualcuno. Tra questi, anche Sosa, ex attaccante del Napoli. Centravanti simbolo della rinascita azzurra targata De Laurentiis, El Pampa, ha bacchettato l’allenatore francese, imputandogli di aver sbagliato il cambio.

Sosa critico verso Garcia: “Ci dà modo sempre di parlare con le sostituzioni”

“La vittoria ce l’aspettavamo, la prestazione c’è stata anche se Garcia ci dà modo sempre di parlare con le sostituzioni perché molti parleranno della sostituzione di Kvaratskhelia“, spiega Sosa nel corso della Partita dei Campioni, in onda su Tele A. Infatti secondo l’ex attaccante argentino, il georgiano, quando possibile, deve continuare ad essere in campo fino alla fine della gara. “Kvara è uno che vogliamo sempre vedere in campo e che io non avrei mai sostituito”, ha spiegato in diretta.

Infine, un’analisi della partita: “La prestazione c’è stata, forse una delle migliori del Napoli, Ochoa è stato il migliore della Salernitana e Meret invece senza voto perché non è stato quasi impegnato, forse solo all’inizio un colpo di testa facile. Il merito è della squadra anche se ogni tanto quell’abbassarsi in area forse è per scelta, bisognerebbe chiederlo a Garcia.“. L’ex Napoli chiude così il suo intervento con un’ulteriore frecciatina a Garcia. Secondo lui, in particolar modo contro squadre di bassa classifica come la Salernitana, gli azzurri dovrebbero mantenere sempre il pallino del gioco.