Real Madrid-Napoli: come e quando comprare i biglietti per il Settore Ospiti

Il Napoli è proiettato verso l’impegno di campionato contro la Salernitana, prima di affontare in Champions l’Union Berlino. Intanto arrivano le informazioni sui biglietti per la trasferta contro il Real Madrid.

Tra una settimana, ossia l’8 novembre, il Napoli ospiterà al Maradona l’Union Berlino. La sfida rappresenta una sorta di primo match point qualificazione per gli azzurri, che potrebbero allungare anche sul Braga che sfiderà il Real Madrid.

Il Napoli sul proprio sito ha già diramato le informazioni sull’acquisto dei biglietti per la gara del Bernabeu contro i Blancos.

Real Madrid-Napoli: tutte le informazioni sui biglietti

Il prossimo 29 novembre il Napoli sfiderà al Bernabeu il Real Madrid, nel match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Gli azzurri potrebbero arrivare al match con un vantaggio cospicuo su Braga ed Union Berlino qualora i match in programma settimana prossima rispettassero i pronostici. Ciò permetterebbe agli azzurri di arrivare al match a mente libera e senza alcuna pressione particolare.

Intanto il club tramite il suo sito ufficiale ha rilasciato tutte le informazioni sui biglietti per il match contro il Real Madrid. Dalle ore 15:00 di domani e fino alle 23:59 del 12 novembre, si potrà acquistare un voucher per prenotare il proprio posto nel settore ospiti del Bernabeu. La prima fase di vendita è prevista dalle 15:00 di domani e fino alle 23:59 del 5 novembre, dove il biglietto lo potranno acquistare i possessori dell’abbonamento Full 2023/2024.

La seconda fase di vendita partirà il 6 novembre alle 15:00 – qualora ci sia ancora disponibilità di biglietti – e durerà fino alle 23:59 dell’8 novembre. In questa fase il biglietto lo potranno acquistare i possessori della fidelity card. La terza fase è quella di vendita libera, che prenderà il via alle 12:00 di giovedì 9 novembre, qualora i biglietti per il match fossero ancora disponibili. Il prezzo del biglietto per Real Madrid-Napoli è di 65 euro, a cui però vanno aggiunte le commissioni per l’acquisto online.