Napoli, scontri tra tifosi prima del derby campano: “Quattro feriti”

Scontri all’esterno tra tifosi prima del derby campano, sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine: si parla di “blitz dei napoletani”



Oltre alle polemiche per alcune scelte di Rudi Garcia, l’ultimo match di campionato Napoli-Milan ha portato con sé tante discussioni riguardo gli scontri avvenuti sugli spalti fra le due tifoserie. Intorno al minuto 25 della prima frazione di gioco, la Curva A e il settore ospiti riservato ai supporters del Milan hanno dato vita ad un lancio reciproco di petardi, fumogeni e oggetti di vario genere, che ha indotto il direttore di gara Orsato a stoppare la gara per qualche minuto. Attimi di puro panico. La questione si è chiusa con il verdetto del giudice sportivo, che oggi ha punito le due società. Al Milan 15 mila euro di ammenda, mentre il Napoli dovrà pagare una multa da 12 mila euro.

Tuttavia il clima caldissimo in terra partenopea non accenna a raffreddarsi. I tifosi del Napoli si sono resi nuovamente protagonisti di gravi episodi extra campo, questa sera. Stavolta però il Napoli Calcio non è coinvolto, o quantomeno quello del calcio a 11. Infatti, i protagonisti degli ultimi scontri sono i seguaci della squadra partenopea di calcio a 5, il Napoli Futsal, che conta un gran numero di sostenitori.

Napoli Futsal, scontri tra tifosi: cosa è accaduto durante il derby campano

Questa sera, alle ore 20:30, al Palasport Giacomo Del Mauro, casa della Sandro Abate, squadra che rappresenta Avellino, è andato in scena l’attesissimo derby campano. La gara è terminata 1-1, grazie alle reti di Hozjan per gli irpini e De Simone per i partenopei.

La tensione era palpabile già prima dell’inizio della gara. Tuttavia il fattaccio è avvenuto durante la prima frazione di gioco, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Fuori dal palazzetto si è assistito a scene da panico, con scontri violenti tra le due tifoserie. Scene che nessun appassionato di sport vorrebbe vedere.

Il quotidiano Il Mattino parla di “blitz” da parte dei tifosi napoletani. I supporters partenopei avrebbero assaltato la tifoseria avellinese con lanci di sassi. Le Forze dell’Ordine si sono fiondate sul posto per monitorare la situazione e riportare la calma dopo attimi di pura tensione. Per ora il bilancio conta quattro feriti e quattro fermati da Carabinieri e Polizia.

I rapporti tra le due tifoserie non sono dei migliori nemmeno nel calcio a 11. Ricordiamo ad esempio gli scontri prima del derby 2004 al Partenio, mai disputato a causa della morte del giovane tifoso azzurro Sergio Ercolano.