Servono posti per i suoi ospiti, sorpresa De Laurentiis: cosa ha pagato al Comune

De Laurentiis richiede posti per i suoi ospiti allo Stadio Diego Armando Maradona: quanto ha pagato al Comune di Napoli per assicurarseli

Napoli che è riuscito a risalire la china grazie alle due vittorie consecutive, contro il Verona in campionato e contro l’Union Berlino in Champions League, dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina. Ora per il Napoli l’esame più importante, quello contro il Milan al Maradona. L’obiettivo è confermare il trend positivo delle ultime due gare anche dinanzi ai propri tifosi. Supporters azzurri che, come al solito, non faranno mancare il loro appoggio alla squadra. Si prevede un Maradona gremito per il big match di domenica sera. Dovrebbero essere oltre cinquantamila i tifosi azzurri presenti, gli unici settori con un esiguo numero di posti a disposizione, restano le due tribune Nisida e Posillipo.

Dunque in occasioni come queste si torna a parlare di problemi logistici in città per arrivare allo stadio. In particolare, sulla difficoltà di trovare posti auto nei pressi dell’impianto di Fuorigrotta, con le strisce blu a pagamento piene ore e ore prima dell’inizio della gare e i garage della zona stracolmi, è davvero un’impresa per gli oltre cinquantamila del Maradona giungere ai tornelli. Problema del quale, evidentemente, ne hanno risentito anche gli ospiti del patron Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis, nuovo servizio per gli ospiti al Maradona: la somma pagata al Comune

Il presidente azzurro infatti ha deciso di affittare trenta posti sulle strisce blu a pagamento nei pressi del Maradona per riservarli ai suoi ospiti. Come evidenzia l’edizione odierna de Il Mattino, non si tratta di nessuna illegalità, in quanto il regolamento dell’ANM apre a questa possibilità. “A Napoli c’è la possibilità di affittare i posti nelle strisce blu di un’intera strada e riservarli per i propri ospiti”, evidenzia il quotidiano.

Tuttavia per ora l’unico caso in città è proprio quello della SSC Napoli: “Fino ad oggi c’è un solo caso ed è quello che riguarda il Calcio Napoli che ha ottenuto la possibilità di riservare 30 posti auto in via Galeota, nei pressi dello stadio Maradona, nei giorni in cui la squadra disputa le partite interne”.

Il quotidiano ha riportato anche le cifre dell’accordo tra ANM e società: