Maglie speciali per la grande sfida: l’annuncio del Napoli

Arriva l’annuncio in merito alla grande sfida da parte del Napoli, con alcune maglie speciali rilasciate dalla formazione campana.

Negli ultimi anni, il Napoli ha fatto enormi passi avanti in quanto a strategie di marketing e comunicazione social, includendo in tale discorso le recenti ed alla moda divise da gioco. Spesso infatti, oltre alle classiche 3 divise consuete, gli azzurri hanno presentato kit per occasioni speciali nel corso della stagione. Ricorderete senz’altro le maglie Europa nonché le jersey presentate per Halloween, Natale ed addirittura San valentino.

Idee chiave e capaci di donare una propria identità al club campano che, grazie al lavoro di Valentina De Laurentiis, quest’anno hanno presentato delle divise davvero iconiche. Dal colletto tricolore ai Maori, dal Vesuvio al Cimitero delle Fontanelle: tutti elementi in grado di distinguere il Napoli tra mille altre società. Tale lavoro ha dunque portato ben più del successo sperato all’ombra del Vesuvio, tanto da sfociare addirittura in altri ambiti oltre al calcio. Andiamo quindi a scoprire le nuove maglie presentate nella città partenopea.

Nuove maglie targate Napoli, arrivano in occasione della grande sfida

Il lavoro della SSC Napoli in merito al proprio merchandising ha riscosso così tanto successo da spingere addirittura il Napoli Basket ad intraprendere una politica simile. La rappresentativa locale di pallacanestro, in collaborazione con Givova, ha infatti da poco presentato una speciale divisa omaggio nei confronti di Maradona e dell’Argentina che verrà indossata il prossimo 30 ottobre, in occasione della sfida tra Gevi Napoli e Segafredo Bologna. Ma non solo. Già, perché la stessa società campana ha annunciato da poco il lancio di ulteriori maglie proprio in vista del match con i romagnoli.

Trattasi di t-shirt da indossare e non di canotte da gioco, eppure tali prodotti hanno colpito e non poco i supporter partenopei. In particolare, Givova e Napoli ne hanno presentate due versioni, tanto diverse quanto identitarie tra loro. La prima presenta infatti la scritta “Napoli” in font graffiti sormontata dall’iconico cavallo bianco-azzurro, simbolo e mascotte della franchigia bianco-blu. La seconda, invece, presenta la scritta “Napoli dentro“, slogan della campagna abbonamenti di quest’anno e ricreata con all’interno alcune immagini dei tifosi partenopei. Il tutto, sormontato dall’iconica bandiera raffigurante Totò, che spesso sventola in Curva Est in occasione delle sfide casalinghe del Napoli.

Una trovata mozzafiato da parte dei campani, con tali maglie che saranno disponibili (in colorazione grigia, blu, verde militare e bianca) a breve sullo shop ufficiale del team. “Acquista la tua maglia e vieni a tifare“, lo slogan di lancio delle citate, che fanno dunque sperare i tifosi in merito alla possibile vendita dei prodotti all’interno del PalaBarbuto. I prezzi delle maglie, infine, non sono ancora noti.