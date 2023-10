Lindstrom-Napoli, svelato un retroscena: “Trattativa nata nel 2022”

Nell’intervista ha svelato tutti i dettagli ed i retroscena che hanno portato Jesper Lindstrom a vestire la maglia azzurra

Pochi giorni e sarà la volta di Napoli-Milan. Una big match molto sentito da entrambe le parti che porterà le due squadre ad affrontarsi a viso aperto. Proprio nella giornata di ieri è arrivato un forte comunicato da parte della Curva Sud che invitava i propri tifosi a supportare la squadra contro quelli che sono i rivali di sempre.

Rudi Garcìa arriva alla sfida con diversi dubbi di formazione. Il francese avrà una chance importante per rivitalizzare la propria posizione sulla panchina azzurra. Il Milan visto contro Juventus e Paris Saint Germain non è certamente irresistibile e vincere contro l’unica squadra cha ha macchiato la stagione scorsa di Luciano Spalletti, rappresenta una chance unica per rialzarsi. Garcìa, infatti, dovrà impressionare la dirigenza partenopea con una vittoria convincente contro i rossoneri.

Non ancora sicuro della sua posizione, servirà fare un grande risultato. Se sarà recuperato Frank Zambo Anguissa, il camerunese dovrebbe partire dalla panchina con Jens Cajuste che è favorito per il ruolo di mezzala. In avanti ballottaggio tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone e tra Matteo Politano e Jesper Lindstrom, con l’italiano che dovrebbe essere in vantaggio.

Lindstrom piace da molto tempo

Proprio Jesper Lindstrom, che non sta avendo molto spazio nelle gerarchie del mister francese, è un giocatore che da diverso tempo aveva catturato l’attenzione della dirigenza del Napoli. A confermarlo è Emiliano Salvarezza, avvocato dell’agente del danese. Intervistato dalla piattaforma online Tutto Mercato Web, Salvarezza ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa.

“Lindstrom interessava a Napoli già nell’ottobre del 2022” ha spiegato Salvarezza. L’avvocato e agente di mercato ha rivelato a TMW che interessava anche dai tempi del Brondby quando poi si trasferì al Francoforte. Le trattative proseguivano con riservatezza ma hanno subito l’accelerata definitiva durante gli ultimi giorni di agosto quando poi effettivamente Jesper Lindstrom è diventato un calciatore del Napoli.

Il Napoli, infatti, fino a quel momento non aveva alcun bisogno di andare a rinforzare la fascia destra. La coppia collaudata Hirving Lozano e Matteo Politano, infatti, ha garantito un buon livello di qualità e ha permesso al Napoli di conquistare traguardi importanti come lo Scudetto vinto nella passata stagione. L’addio in estate dell’esterno messicano, poi, ha portato all’accelerata decisiva che ha permesso a Lindstrom di arrivare all’ombra del Vesuvio. L’esterno danese, ora, è pronto a giocarsi le proprie carte per conquistare Garcìa.