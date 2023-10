Consiglio al Napoli: “Tieni Garcia”, importante suggerimento a De Laurentiis

Giornata forse decisiva in casa Napoli per il futuro di Rudi Garcia. L’allenatore è ad un bivio, ma c’è ancora chi lo difende nonostante l’avvio pessimo.

Sicuramente Rudi Garcia non si aspetta di trovare tutte queste difficoltà al momento del suo trasferimento sulla panchina del Napoli. L’allenatore francese si è dimostrato inadeguato nella gestione dello spogliatoio e non solo.

Ormai l’esonero sembra vicino, ma qualcuno ancora lo difende e chiede tempo al Napoli.

Ulivieri difende Garcia e chiede ulteriore tempo al Napoli

Da giorni in casa Napoli tiene banco la situazione sul futuro di Rudi Garcia, che sembra essere ormai vicinissimo all’esonero. L’allenatore francese presto potrebbe pagare il pessimo avvio stagionale ed essere scaricato dal Napoli a quattro mesi dal suo approdo. Però c’è ancora chi tende a difenderlo, come il presidente dell’associazione italiana degli allenatori Renzo Ulivieri, che è stato intervistato da Il Mattino di Napoli, dove ha parlato molto della situazione attuale in casa Napoli.

Innanzitutto si è parlato della condizione fisica vista in queste prime uscite: “C’è una squadra che ha vinto il campionato e che è ancora sotto l’effetto della vittoria dello scudetto. E in qualche momento si ritrova, in altri invece si perde. Kvaratskhelia non è quello dell’anno scorso, per esempio. Ma un po’ tutti devono ritrovare la condizione psico fisica della passata stagione”. In merito alla condizione si è parlato del lavoro di Garcia in questo senso: “Io credo che non abbia voluto toccare niente o abbia voluto cambiare poco o nulla. Come è giusto che sia in questi casi, intendiamoci. Quello che suggerirei io è un po’ di pazienza da parte di chi sta fuori ed un po’ più di accelerazione da parte di chi sta dentro. I giocatori devono riprendere a correre in fretta. Mi sento e mi sentirei di dare ancora del tempo a Garcia”.

Il presidente dell’associazione allenatori ha mostrato la sua vicinanza Garcia, dandogli anche un consiglio: “Di tirare dritto per la sua strada. Io dico di imparare lo spirito di Napoli. Ci sono delle cose che affascinano in questa splendida città”. Infine chiusura finale di Uliveri sulle voci di esonero per Garcia, a cui lui non è d’accordo, ed anzi manda un messaggio chiaro alla piazza: “Un po’ di pazienza, soltanto un po’ di pazienza. Giusto tre-quattro partite e poi si tirano le somme per vedere la piega che prende la stagione e se questa squadra ritrova lo spirito dell’anno scorso”.

Vedremo se il messaggio di Ulivieri sarà “ascoltato”, o se già in giornata arriverà l’esonero per Rudi Garcia.