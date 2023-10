Sta brillando in Serie A: il Napoli lo segue da vicino

Un talento della Serie A si sta mettendo parecchio in mostra durante questa stagione: il Napoli lo ha puntato.

Un inizio di stagione piuttosto esaltante con 2 reti ed un assist all’attivo. Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, talento olandese di 22 anni e attaccante del Bologna di Thiago Motta. Dalla prima partita di questo campionato è stato schierato titolare al centro dell’attacco ma le caratteristiche non sono assolutamente simili a quelle del suo predecessore Marko Arnautovic. Già perché Zirkzee non è un bomber di razza come l’austriaco ma preferisce giocare con il pallone e tentare passaggi o preziosismi per mettere i suoi compagni nelle condizioni di fare gol.

“Joshua deve migliorare proprio nelle cose semplici”, così ha risposto il suo allenatore Thiago Motta alla domanda su cosa servisse per far esplodere definitivamente Zirkzee. Intanto il gol segnato a San Siro contro l’Inter lo ha messo ancora di più al centro dell’attenzione. Il giovane talento sembra essere finalmente tornato quel tipo di attaccante che ha fatto innamorare gli scout del Bayern Monaco. Prima l’avventura sbiadita di Parma, poi il grande coinvolgimento con l’Anderlecht in Belgio dove però, nonostante tanti gol e assist, non era stato apprezzato dai tifosi che ritenevano fosse “svogliato” in campo.

L’investimento del Bologna

Dopo la parentesi belga, arriva finalmente l’occasione del Bologna che ha investito 8,5 milioni per portarlo in Emilia Romagna. Poco spazio per lui l’anno scorso, questo potrebbe essere definitivamente l’anno del salto di qualità per Zirkzee. Il giovane attaccante, grazie alle sue giocate in campionato, sta già scatenando una miriade di osservatori pronti a raccogliere informazioni su di lui. L’investimento del Bologna adesso sembra più che ripagato e Zirkzee potrebbe aver così tanto gradito la piazza in cui si trova ora da averla usata come grande stimolo di crescita personale e professionale.

Grazie alle sue prestazioni, chiaramente molti club saranno interessati a lui. Durante l’estate ha quasi lasciato il Bologna per l’Ajax, ma Thiago Motta lo riteneva un elemento essenziale per la sua rosa. Rimasto a Bologna, il giovane talento adesso pensa a far bene solo con la sua squadra attuale. Rifiutato l’Ajax in patria, neppure un campionato appetibile come la Premier League sembra interessargli. il sogno di Zirkzee è rimanere in Italia e provare a fare il grande salto di qualità in un top club di Serie A. Secondo quanto riportato in mattinata dal portale online Tutto Mercato Web, tante sono le formazioni europee che si sono mosse per lui, ma il Napoli sarebbe davvero molto interessato al giocatore. Possibile approccio di mercato già durante la prossima estate.