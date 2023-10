Veiga rompe il silenzio sul Napoli: “Ho detto no per un motivo”

Gabri Veiga ha spiegato le motivazioni dietro al “no” al Napoli: da non credere il confronto con l’Al-Ahli, sua nuova squadra.

Quest’estate i tifosi del Napoli hanno sognato l’acquisto di Gabri Veiga, talentuoso centrocampista spagnolo classe 2002. Alla fine, l’ex Celta Vigo ha preferito trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al-Ahli, che lo ha acquistato per 36 milioni di euro e gli ha offerto un contratto monstre di 12,5 milioni di euro a stagione.

Nonostante le cifre astronomiche, pare che questa non sia la principale motivazione che ha portato Veiga ad accettare la proposta saudita. “Se me ne sono andato per soldi? È una domanda un po’ strana, ma ti dico direttamente di no. Ognuno ha la sua vita e deve prendere le proprie decisioni, ma ci sono stati altri fattori che hanno decantato la bilancia. Sono molto orgoglioso del passo che ho fatto”, ha risposto così il galiziano, in un’intervista concessa a El Larguero di Cadena SER.

Finora, il suo trasferimento non ha avuto gli effetti sperati: solo cinque partite giocate per lui e nessuna rete. Dunque non il migliore degli approcci al nuovo campionato. Ora, il centrocampista classe 2003 è in ritiro con la Spagna U21 e nei prossimi giorni affronterà i pari età del Kazakistan, nell’ambito delle qualificazioni per l’Europeo di categoria. Veiga ha dichiarato che tanti compagni durante il ritiro gli chiedono informazioni sull’esperienza in Arabia, curiosi di sapere qualcosa di più sulla nuova frontiera calcistica. Lo spagnolo risponde che il livello del campionato arabo lo ha sorpreso in positivo.

Gabri Veiga spiega la sua scelta di trasferirsi in Arabia, ma non esclude un ritorno in Europa

“Tra tutte le opzioni che stava considerando era quella che mi permetteva meglio di continuare a crescere come calciatore e maturare: con un giovane allenatore, una squadra con grandi stelle e un campionato che sta crescendo molto. È stata la migliore decisione che ho potuto prendere per guardare al futuro, anche se ci sono molte persone che non lo capiscono. Sono orgoglioso al cento per cento”, ha spiegato.

Tuttavia, in tanti continuano a sperare in un suo ritorno in Europa. Veiga non esclude del tutto questa opzione: “Non si sa mai. La mia motivazione può anche essere quella di vincere titoli in Europa, giocare la Champions League… Nemmeno due anni fa immaginavo di essere in Arabia e guarda ora”, questo quanto dichiarato dal calciatore che ha ricevuto avances di grandi club europei come Napoli, City o United.