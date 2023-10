Spalletti esulta, grande notizie per l’ex allenatore del Napoli

I campionati da oggi si sono fermati a causa della sosta delle nazionali. Ovviamente anche l’Italia sarà impegnata, e nel frattempo il C.T. Luciano Spalletti è stato premiato in conferenza stampa.

Siamo giunti al primo vero e proprio giro di boa della stagione, con i campionati che adesso saranno fermi per quasi due settimane a causa della sosta delle nazionali. L’Italia di Luciano Spalletti è pronta a ripartire per provare ad agguantare un posto ad Euro2024.

Intanto oggi l’allenatore toscano è stato premiato e designato in conferenza stampa per un incarico notevole ed importante.

Spalletti designato come Ambasciatore dello Sport

Prima della conferenza stampa odierna di Luciano Spalletti, il nuovo Commissario Tecnico dell’Italia è stato nominato da Antonio Tajani per un incarico importante. Difatti l’ex allenatore del Napoli è stato designato come Ambasciatore dello Sport. Ovviamente poi c’è stato uno scambio di battute e complimenti tra Tajani e Spalletti per il riconoscimento ricevuto.

Tajani ha evidenziato come lo sport possa unire paesi e nazioni, ed evitare conflitti e scontri come purtroppo accade ancora oggi. Inoltre nello sport ci sono una serie di valori che ognuno deve avere per rispettare l’avversario, altrimenti non avrebbe alcun senso. Nel discorso è stato poi spiegato come Spalletti sia stato designato per questo incarico appunto per i valori ed i principi che lui ha e mette in evidente mostra.

Spalletti ha poi ringraziato Tajani per la nomina di tale incarico. Il Commissario Tecnico dell’Italia si è promesso di migliorarsi ulteriormente dopo che gli è stato conferito il ruolo di Ambasciatore dello Sport.